कभी फर्श, कभी अर्श! नूरिन शा का धनश्री वर्मा के विक्टिम कार्ड खेलने पर विवादित बयान

अब शो से बाहर निकलने से पहले नूरिन शा ने धनश्री वर्मा पर जुबानी वार करते हुए अपना बयान दिया कि 'कभी फर्श, कभी अर्श सच कहूं तो, सबके लाइफ में ऐसा होता है और धनश्री, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मुझे लगता है कि तुम गेम में सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही हो, वुमेन कार्ड खेल रही हो, ये बात हमने पहले भी लोगों से सुनी थी, लेकिन गेम में आने के बाद मुझे ये सही लगा और मैं ईमानदारी से आपको ये बता रही हूं।'