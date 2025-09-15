Patrika LogoSwitch to English

कभी फर्श, कभी अर्श! नूरिन शा का धनश्री वर्मा के विक्टिम कार्ड खेलने पर विवादित बयान

Rise and Fall: 'राइज एंड फॉल' से बेघर होने के बाद नूरिन शा ने धनश्री वर्मा पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। इसके बाद इस शो ने एक नया मोड़ ला दिया है, और अब देखना ये है कि धनश्री इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 15, 2025

कभी फर्श, कभी अर्श! नूरिन शा का धनश्री वर्मा के विक्टिम कार्ड खेलने पर विवादित बयान
नूरिन शा और धनश्री वर्मा (फोटो सोर्स: X)

Rise and Fall: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में ट्विस्ट और टर्न का सिलसिला अब जारी हो गया है। हाल ही में, शो से पहले कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखाया गया, और वो हैं नूरिन शा, लेकिन शो से निकलने से पहले, नूरिन ने अभिनेत्री और कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए।

नूरिन शा का धनश्री वर्मा पर विवादित बयान

'राइज एंड फॉल' में नूरिन शा के साथ आकृति, संगीता और आरुष भी नॉमिनेट हुए थे, लेकिन यूजर्स की वोटिंग ने आरुष को बचा लिया, जिससे बाकी 3 कंटेस्टेंट का भाग्य रूलर्स के हाथों में आ गया। रूलर्स ने वोटिंग के दौरान नूरिन के खिलाफ वोट किया, जिसके चलते उनका शो से बाहर होना तय हुआ।

अब शो से बाहर निकलने से पहले नूरिन शा ने धनश्री वर्मा पर जुबानी वार करते हुए अपना बयान दिया कि 'कभी फर्श, कभी अर्श सच कहूं तो, सबके लाइफ में ऐसा होता है और धनश्री, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मुझे लगता है कि तुम गेम में सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही हो, वुमेन कार्ड खेल रही हो, ये बात हमने पहले भी लोगों से सुनी थी, लेकिन गेम में आने के बाद मुझे ये सही लगा और मैं ईमानदारी से आपको ये बता रही हूं।'

नूरिन को गरिमा के साथ बाहर जाने की सलाह दी

इसके बाद नूरिन शा के इस बयान के बाद शो के बाकी कंटेस्टेंट कानाफूसी करने लगे, और उनमें से कुछ ने नूरिन को गरिमा के साथ बाहर जाने की सलाह दी। अब नूरिन के जाने के बाद 'राइज एंड फॉल' में कुछ धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। हालांकि, धनश्री ने अभी तक नूरिन के कमेंट पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिसका फैंस को इंतजार है।

हाउस को वर्कर्स और रूलर्स

बता दें कि‘राइज एंड फॉल’ के हाउस को वर्कर्स और रूलर्स के बीच बांटा गया है। वर्कर्स के रुप में संघर्ष कर रहे कंटेस्टेंट्स में अर्जुन बिजलानी, कुब्रा सैत, संगीता फोगाट, अनाया बांगर, आरुष भोला और आकृति नेगी शामिल हैं। तो वहीं, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, आहना कुमरा, बाली, नयनदीप रक्षित, अरबाज पटेल और पवन सिंह रूलर्स के तौर पर पेंटहाउस का मजा ले रहे हैं। शो को बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं।

Entertainment

Published on:

15 Sept 2025 12:24 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / कभी फर्श, कभी अर्श! नूरिन शा का धनश्री वर्मा के विक्टिम कार्ड खेलने पर विवादित बयान

