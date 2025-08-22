KBC के मंच पर Amitabh Bachchan ने कंटेस्टेंट से किया ऐसा फ्लर्ट देखकर रह जाएंगे दंग

इस पर अमिताभ उनके साथ फ्लर्ट करते हुए बोलते हैं, 'नहीं, नहीं, लाइए बहुत कम अवसर मिलता है कि महिला के होंठों को…' यह सुनकर दर्शक हंसने लगते हैं, वहीं विजय चड्ढा शर्म से लाल हो जाती हैं। अमिताभ हंसते हुए उस नैपकिन को अपनी जेब में रख लेते हैं। बता दें कि विजय चड्ढा फिर अमिताभ बच्चन से पूछती हैं, 'सर जया जी आपकी पॉकेट चेक नहीं करेंगी?' अमिताभ ने जवाब दिया, 'कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। चेक भी किया तो बोल देंगे कि नाक साफ कर के रख दिया।' इसे सुनकर तो फैंस और ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं।