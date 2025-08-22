KBC के मंच पर Amitabh Bachchan ने कंटेस्टेंट से किया ऐसा फ्लर्ट देखकर रह जाएंगे दंग

Amitabh Bachchan: 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में इस बार कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर हर कोई हंस-हंस कर लोटपोट हो गया। शो में अमिताभ बच्चन ने एक महिला कंटेस्टेंट से ऐसा फ्लर्ट किया कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बता दें कि हॉट सीट पर नासिक की विजय चड्ढा नाम की एक कंटेस्टेंट बैठी थीं, जो अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन निकलीं। उन्होंने अमिताभ से कहा कि उन्हें उनकी जिंदगी में आने के लिए 25 साल लग गए। ये सुनकर अमिताभ शरमा गए और मजाक करने लगे।
प्रोमो में विजय चड्ढा अमिताभ से कह रही हैं, 'आप मिले नहीं सर मुझे, देखो 25 साल लगा दिए।' अमिताभ बच्चन बोले, 'हां ये तो हो गया…' फिर विजय जानबूझकर अमिताभ के गाने 'ये कहां आ गए हम' का जिक्र करती हैं, जिससे एक्टर शरमा जाते हैं। इस दौरान अमिताभ बच्चन अपनी सीट से खड़े होते हैं और विजय को पानी का गिलास देते हैं। फिर नैपकिन देकर बोलते हैं, 'ये लीजिए और अपना होंठ पोंछ लीजिए।' जब अमिताभ नैपकिन वापस मांगते हैं तो विजय मना कर देती हैं।
इस पर अमिताभ उनके साथ फ्लर्ट करते हुए बोलते हैं, 'नहीं, नहीं, लाइए बहुत कम अवसर मिलता है कि महिला के होंठों को…' यह सुनकर दर्शक हंसने लगते हैं, वहीं विजय चड्ढा शर्म से लाल हो जाती हैं। अमिताभ हंसते हुए उस नैपकिन को अपनी जेब में रख लेते हैं। बता दें कि विजय चड्ढा फिर अमिताभ बच्चन से पूछती हैं, 'सर जया जी आपकी पॉकेट चेक नहीं करेंगी?' अमिताभ ने जवाब दिया, 'कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। चेक भी किया तो बोल देंगे कि नाक साफ कर के रख दिया।' इसे सुनकर तो फैंस और ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं।
दरअसल इस प्रोमो को देखकर फैंस में खुश का महौल है और अमिताभ की तारीफ कर रहे हैं। इस पर यूजर्स का कहना है कि 'ये होती है हेल्दी फ्लर्टिंग' KBC का ये एपिसोड जल्द ही टेलीकास्ट होगा।