'तुनिषा शर्मा-सुशांत सिंह राजपूत' केस पर प्रत्युषा बनर्जी के पिता का बड़ा खुलासा

Balika Vadhu fam famous TV Actres Pratyusha Banerjee committed Suicide at her Home RIP #Pratyusha #PratyushaBanerjee pic.twitter.com/Zhq8XcZzhD

Like the shadow

I am

and

I am not...

~ Jalaluddin Rumi ❤️ pic.twitter.com/Ejj1X6LSyV— Sushant Singh Rajput (@itsSSR) October 26, 2019