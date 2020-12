Rakhi Sawant के पति रितेश का खुलासा, बिग बॉस में जल्द करने जा रहे हैं एंट्री

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 14' में नजर आ रहीं राखी सावंत दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही हैं। राखी आए दिन अपने पति रितेश का जिक्र बिग बॉस के घर में करती रहती हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने बताया था कि उनकी शादी कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। ये रियल है। कई मौकों पर राखी अपने पति को याद करती हैं। ऐसे में अब लग रहा है मानो उनकी अपने पति को देखने की इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है।

राखी के पति रितेश ने इंटरव्यू में बताया कि वह राखी का सपोर्ट करने के लिए जल्द ही एक कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस के घर में नजर आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि वह मेकर्स से शो का हिस्सा बनने की इच्छा बता चुके हैं। रितेश ने कहा, 'मैंने बिग बॉस के मेकर्स से कहा है कि मैं एक कंटेस्टेंट के रूप में शो में एंट्री लेना चाहता हूं और वे इसपर काम कर रहे हैं। मेकर्स चाहते थे कि मैं क्रिसमस पर प्रवेश करूं लेकिन उस वक्त मैं बिजी था। मैंने उनसे कहा है कि वे मुझे एक सप्ताह पहले ही इस बारे में सूचित करें क्योंकि अंदर जाने से पहले मुझे कुछ काम निपटाने होंगे।'

