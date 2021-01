नई दिल्ली। 'बिग बॉस 14' जैसे-जैसे फिनाले की ओर पहुंचता जा रहा है। वैसे-वैसे शो में एंटरटेनमेंट का डोज भी बढ़ता जा रहा है। जिसके पीछे की वजह है राखी सावंत। जब से शो में राखी सावंत की एंट्री हुई है। तब से ही शो में मनोरंजन का डोज होई हो गया है। कभी जूली, तो कभी अभिनव शुक्ला की गर्लफ्रेंड बन राखी सबको खूब हंसा रही हैं। लेकिन कभी-कभी उनकी यह हरकतें सीमा पार कर देती हैं। जिसे देख घरवाले काफी परेशान नज़र आते हैं। कल बीते एपिसोड में कुछ ऐसा ही देखने को मिला।

