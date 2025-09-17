TRP के मामले में Rise and Fall और Bigg Boss 19 के बीच हुई भिड़ंत, जानें किसने, किसको दी शिकस्त

दरअसल, अशनीर ग्रोवर वाला शो अभी 1 हफ्ता पहले ही शुरू हुआ है, और ये 'बिग बॉस' को कड़ी टक्कर दे रहा है। ये शो ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहा है और ये ऑनलाइन शोज की टीआरपी में सब पर भारी पड़ रहा है। 'राइज एंड फॉल' के कंटेस्टेंट्स की बात करें तो कीकू शारदा, धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपना दमखम दिखा रहे हैं। साथ ही 'बिग बॉस 19' में सलमान खान हर 'वीकएंड का वार' पर कंटेस्टेंट्स को वेकअप कॉल देकर जगा रहे हैं, लेकिन कंटेस्टेंट हैं कि बस प्लानिंग ही किए जा रहे हैं, करके कुछ दिखा नहीं रहे।