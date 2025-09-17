Patrika LogoSwitch to English

TRP के मामले में Rise and Fall और Bigg Boss 19 के बीच हुई भिड़ंत, जानें किसने, किसको दी शिकस्त

Rise and Fall vs Bigg Boss 19: ओटीटी की दुनिया में दो बड़े रियलिटी शोज के बीच टीआरपी को लेकर जंग छिड़ गई है, अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' और सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 17, 2025

TRP के मामले में Rise and Fall और Bigg Boss 19 के बीच हुई भिड़ंत, जानें किसने, किसको दी शिकस्त
(फोटो सोर्स: X)

Rise and Fall vs Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19 ' छोटे पर्दे का सबसे पॉपुलर शो है, और सलमान खान के 'वीकेंड का वार' एपिसोड का तो फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन इस शो को अब OTT पर एक कड़ी टक्कर मिल रही है। अशनीर ग्रोवर का शो 'Rise and Fall' TRP रेटिंग्स में काफी अच्छा कर रहा है, और एक मामले में तो इसने 'Bigg Boss 19' को भी पीछे छोड़ दिया है।

जानें किसने, किसको दी शिकस्त (Bigg Boss Vs Rise and Fall)

Koimoi.com के अनुसार, 'राइज एंड फॉल' ने 'Bigg Boss 19' को पीछे छोड़ दिया है। 'बिग बॉस ओटीटी' के सिर्फ इसी सीजन को सलमान खान ने होस्ट किया था और इसे पहले हफ्ते में 2.4 मिलियन (24 लाख) व्यूज मिले थे। तो वहीं, अशनीर ग्रोवर के 'राइज एंड फॉल' को अमेजन एमएक्स प्लेयर पर 3.8 मिलियन (38 लाख) व्यूज मिले हैं।

Rise and Fall vs Bigg Boss (फोटो सोर्स: X)

दरअसल, अशनीर ग्रोवर वाला शो अभी 1 हफ्ता पहले ही शुरू हुआ है, और ये 'बिग बॉस' को कड़ी टक्कर दे रहा है। ये शो ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहा है और ये ऑनलाइन शोज की टीआरपी में सब पर भारी पड़ रहा है। 'राइज एंड फॉल' के कंटेस्टेंट्स की बात करें तो कीकू शारदा, धनश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपना दमखम दिखा रहे हैं। साथ ही 'बिग बॉस 19' में सलमान खान हर 'वीकएंड का वार' पर कंटेस्टेंट्स को वेकअप कॉल देकर जगा रहे हैं, लेकिन कंटेस्टेंट हैं कि बस प्लानिंग ही किए जा रहे हैं, करके कुछ दिखा नहीं रहे।

वीकएंड का पावर प्ले

जबकि 'राइज एंड फॉल' के होस्ट अशनीर ने 'वीकएंड का पावर प्ले' में कंटेस्टेंट्स को ये गुड न्यूज खुद दी है। उन्होंने कहा, 'हमारे स्पॉन्सर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पैसे ज्यादा आ रहे हैं। पैसे ज्यादा कब आते हैं जब शो चल रहा होता है। हम पिछले हफ्ते नंबर वन शो बने'। अशनीर ने पवन सिंह को हाई टीआरपी का क्रेडिट दिया। बता दें कि जबसे ये शो शुरू हुआ है, इसकी तुलना 'बिग बॉस' से की जा रही है।

Published on:

17 Sept 2025 04:50 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / TRP के मामले में Rise and Fall और Bigg Boss 19 के बीच हुई भिड़ंत, जानें किसने, किसको दी शिकस्त

