Rise And Fall के होस्ट का सलमान खान पर तीखा वार, Bigg Boss 19 की पॉपुलैरिटी को दी चुनौती

बता दें कि अशनीर ग्रोवर ने अपने नए शो के बारे में बात की और बातों-बातों में वो बिना बॉलीवुड के स्टार सलमान खान का नाम लिए उनपर ताना मार बैठे। उन्होंने कहा, "रियलिटी शो का फोकस कंटेस्टेंट्स पर होना चाहिए। इंडिया में एक बड़ा शो है, जिसमें एक बड़ा सुपरस्टार है। वहां शो कंटेस्टेंट्स से ज्यादा उस स्टार पर किया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि असली मेहनत तो 24 घंटे कंटेस्टेंट्स करते हैं। 'भाई' तो बस वीकेंड पर आते हैं।"