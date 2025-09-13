Patrika LogoSwitch to English

Rise And Fall के होस्ट का सलमान खान पर तीखा वार, Bigg Boss 19 की पॉपुलैरिटी को दी चुनौती

Rise And Fall vs Bigg Boss 19: 'राइज एंड फॉल' के होस्ट अशनीर ग्रोवर ने बिना नाम लिए सलमान खान पर तीखा वार किया है, जिससे 'बिग बॉस 19' की पॉपुलैरिटी को चुनौती मिल रही है। अशनीर ने कहा कि रियलिटी शोज का फोकस कंटेस्टेंट्स पर होना चाहिए, न कि सिर्फ होस्ट पर। इस बयान से साफ है कि अशनीर, सलमान खान के 'बिग बॉस' को टारगेट कर रहे हैं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 13, 2025

Rise And Fall के होस्ट का सलमान खान पर तीखा वार, Bigg Boss 19 की पॉपुलैरिटी को दी चुनौती
Rise And Fall vs Bigg Boss 19 (फोटो सोर्स: x)

Rise And Fall vs Bigg Boss 19: बिजनेस टाइकून और शार्क टैंक इंडिया के जज रहे अशनीर ग्रोवर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका नया रियलिटी शो राइज एंड फॉल , जो ओटीटी पर आ रहा है और जिसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। लेकिन इस शो के साथ ही अशनीर ग्रोवर और बॉलीवुड स्टार सलमान खान के बीच के रिश्ते भी एक बार फिर सुर्खियो में हैं।

Bigg Boss 19 की पॉपुलैरिटी को दी चुनौती

दरअसल, अशनीर ग्रोवर और सलमान खान के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। दोनों एक-दूसरे के बिहेवियर को लेकर पहले भी निराशा दिखा चुके हैं। अब जहां सलमान ‘बिग बॉस 19’ को एक बार फिर से होस्ट कर रहे हैं, वहीं अशनीर ग्रोवर भी नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’को होस्ट कर रहे हैं। होस्ट बनते ही अशनीर ग्रोवर ने त्योरियां चढ़ाई और बातों ही बातों में सलमान खान पर ताना भी मारा।

बिना नाम लिए उनपर ताना मारा

बता दें कि अशनीर ग्रोवर ने अपने नए शो के बारे में बात की और बातों-बातों में वो बिना बॉलीवुड के स्टार सलमान खान का नाम लिए उनपर ताना मार बैठे। उन्होंने कहा, "रियलिटी शो का फोकस कंटेस्टेंट्स पर होना चाहिए। इंडिया में एक बड़ा शो है, जिसमें एक बड़ा सुपरस्टार है। वहां शो कंटेस्टेंट्स से ज्यादा उस स्टार पर किया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि असली मेहनत तो 24 घंटे कंटेस्टेंट्स करते हैं। 'भाई' तो बस वीकेंड पर आते हैं।"

Bigg Boss 19 (फोटो सोर्स; x)

बिग बॉस 19 का नाम नहीं लिया

इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि, "पावर का बैलेंस कंटेस्टेंट्स और उनके कंटेंट की ओर होना चाहिए, ना कि वीकेंड पर किसी के हाथ में।" दरअसल अशनीर ग्रोवर ने सलमान खान या बिग बॉस 19 का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बहुत साफ था कि वो बॉलीवुड सुपरस्टार और उनके शो के बारे में बात कर रहे थे।

सलमान के मैनेजर ने कह दिया कि वो फोटो नहीं खिंचवाएंगे

बिजनेस टाइकून अशनीर ग्रोवर और सलमान खान के रिश्ते पहले से ही खास अच्छे नहीं माने जाते। अशनीर ने एक पुराने जूम के इंटरव्यू में बताया कि जब वो सलमान से एक ब्रांड शूट के समय मिले, तो उन्होंने 3 घंटे तक ब्रीफिंग दी लेकिन बाद में सलमान के मैनेजर ने कह दिया कि वो फोटो नहीं खिंचवाएंगे। इस पर अशनीर ने नाराजी में कहा, 'न खिंचवाएं फोटो, हमें भी जरूरत नहीं, कौन सी इतनी बड़ी हीरोपंती है'।

बता दें कि ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 2024 में जब अशनीर बिग बॉस 18 में गेस्ट बनकर पहुंचे, तो सलमान ने मंच पर ही उन्हें फटकार लगाई और आगे कहा कि 'मीटिंग आपसे नहीं, आपकी टीम से हुई थी। आपने ऐसा पेश किया जैसे हमने आपको बेवकूफ बनाया। ये सब गलत है।'

पुराने बयानों पर नाराजगी जताई

इसके साथ ही सलमान ने उनके पुराने बयानों पर नाराजगी जताई और कहा कि बोलते समय सावधानी रखनी चाहिए। इस पर अशनीर ने माफी मांगते हुए कहा कि वो सलमान का अपमान नहीं करना चहते थे। दरअसल, अब एक बार फिर अशनीर ग्रोवर के इस नए बयान ने सलमान खान के साथ उनके रिश्तों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि सलमान खान इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

