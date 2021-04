बिग बॉस 14 विनर रुबीना दिलैक का नंबर हुआ लीक, पति अभिनव शुक्ला ने किया जुगाड़

नई दिल्ली | सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत सारी पते की जानकारियां भी मिलती हैं। लेकिन अगर जरा सी चूक हो जाए तो यही सोशल मीडिया खतरे से खाली नहीं है। आए दिन लोगों को बैंक अकाउंट से लेकर सोशल अकाउंट भी हैक होने की मामले सामने आते रहते हैं। जिसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम भी शामिल है जो कई बार इस तरह की मुसीबत में फंस चुके हैं। अब हाल ही में रुबीना दिलैक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका मोबाइल नंबर लीक हो गया और ये उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई। रुबीना को अलग-अलग नंबरो से फोन और मैसेज आने की बाढ़ आ गई। हालांकि उनके पति अभिनव शुक्ला ने एक जुगाड़ भी निकाल लिया।

ढेरों फोन कॉल्स से परेशान हुईं रुबीना

ये तो सभी जानते हैं कि रुबीना दिलैक जब से बिग बॉस 14 की विनर बनी हैं उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ है। लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। रुबीना की फोटोज और वीडियोज आए दिन वायरल होती रहती है। इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए किसी वेबसाइट ने उनका पर्सनल फोन नंबर लीक कर दिया। अब किसी सेलिब्रिटी का नंबर आम जनता और फैंस को मिल जाए तो सोचिए क्या होगा।

बस वैसा ही कुछ रुबीना के साथ भी हुआ। उनके ढेरों कॉल्स और मैसेज आने शुरू हो गए और रुबीना बहुत ज्यादा परेशान नजर आईं। हालांकि रुबीना के पति अभिनव शुक्ला ने इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। उन्होंने अपने एक इंजीनियर फ्रेंड से मदद मांगी।

अभिनव ने निकाला परमानेंट जुगाड़

दरअसल, अपनी इंजीनियर फ्रेंड से अभिनव ने नंबर को किसी तरह हटाने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक, उस वेबसाइट पर पहले भी कई सेलेब्स के नंबर्स लीक हो चुके हैं। हालांकि अभिनव की दोस्त ने अपनी टेक्नीक से वेबसाइट को ही डिसेबल कर दिया। साथ ही अभिनव ने इस मामले की जानकारी ट्विटर पर भी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- किसी गैरकानूनी वेबसाइट ने रुबीना का नंबर पब्लिक कर दिया था। जिसे अब डिसेबल कर दिया गया है। मेरी इंजीनियर दोस्त को इसका पूरा श्रेय जाता है। इंजीनियर्स से पंगा मत लेना। और हां आप सभी के थैंक्यू का भी बहुत बहुत स्वागत।

