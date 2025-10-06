सलमान खान पर लगा बायस्ड जज होने के आरोप, क्या इन कंटेस्टेंट्स को है जिताने की साजिश, जानें क्या है मामला

सलमान खान पर बिग बॉस में बायस्ड जज (सोर्स:X )
Salman Khan Biased War: बिग बॉस का 'वीकेंड का वार' हमेशा से ही फैंस का पसंदीदा सेगमेंट रहा है। इस सेगमेंट में दर्शक ये उम्मीद करते हैं कि होस्ट सलमान खान पूरे हफ्ते कंटेस्टेंट्स के दर्शन का लेखा-जोखा रखेंगे और गलत करने वालों की जमकर क्लास लगाएंगे। लेकिन इस बार के 'वीकेंड का वार' को देखकर दर्शक हैरान हैं और सोशल मीडिया पर सलमान खान को बायस्ड होस्ट बता रहे हैं।
बता दें कि फैंस का कहना है कि सलमान खान ने अभिषेक और अशनूर को टारगेट किया, जबकि गलत बातें बोलने वाले शहबाज और गाली-गलौज करने वाले अमाल को कुछ नहीं कहा, बल्कि उनकी तारीफ की। इससे सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सलमान खान पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सलमान खान शो में अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि अन्य कंटेस्टेंट्स को जानबूझकर नीचा दिखा रहे हैं।
बिग बॉस 19 और सलमान खान की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बता दें कि X पर एक फैन पेज ने लिखा कि शो को ऐसे होस्ट की जरूरत है जो एपिसोड को रोजाना देखे और क्रिएटिव टीम की बातों को न दोहराए।
तो वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं था कि 'बिग बॉस 19' अमाल मलिक की पीआर एजेंसी है। अभिषेक बजाज को सिर्फ खलनायक बनाया जा रहा है। यूजर्स सलमान खान को हमेशा की तरह निष्पक्ष बता रहे हैं। दरअसल, सलमान खान पर पक्षपात करने के आरोपों ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड्स में सलमान खान इस बारे में क्या कहते हैं।
