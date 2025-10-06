सलमान खान पर लगा बायस्ड जज होने के आरोप, क्या इन कंटेस्टेंट्स को है जिताने की साजिश, जानें क्या है मामला

तो वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं था कि 'बिग बॉस 19' अमाल मलिक की पीआर एजेंसी है। अभिषेक बजाज को सिर्फ खलनायक बनाया जा रहा है। यूजर्स सलमान खान को हमेशा की तरह निष्पक्ष बता रहे हैं। दरअसल, सलमान खान पर पक्षपात करने के आरोपों ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड्स में सलमान खान इस बारे में क्या कहते हैं।