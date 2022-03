सलमान खान की एक्ट्रेस भाग्यश्री ने जाने क्यों की दूसरी बार शादी

‘स्मार्ट जोड़ी’ में भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दासानी ने भी भाग लिया हैं। इस शो में कपल ने एक बार फिर से शादी रचा ली हैं। साथ ही शादी को लेकर कई सारे खुलासे भी किए हैं। जिसे सुनकर किसी की भी हंसी छूट जाए।

‘मैंने प्यार किया’ फेम अभिनेत्री भाग्यश्री काफी लंबे समय से बॅालीवुड से दूर हैं। लेकिन अभिनेत्री ने छोटे पर्दे के रियलिटी शो ‘स्मार्ट जोड़ी’से एक बार फिर से वापसी की हैं। इस शो में कप्लस ही हिस्सा ले सकते हैं। वही भाग्यश्री ने भी इस शो में अपने पति हिमालय दासानी के साथ भाग लिया हैं।

Salman Khan's actress Bhagyashree got married for the second time