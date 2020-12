शहनाज गिल ने धूमधाम से मनाया Siddharth Shukla का बर्थडे, दोनों का वीडियो हो रहा वायरल

नई दिल्ली | शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है। बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के दौरान इन दोनों की प्यार भरी दोस्ती की शुरुआत हुई थी जो आज भी जारी है। शो के अंदर शहनाज और सिद्धार्थ के बीच लड़ाई और दोस्ती दोनों ही देखने को मिली थी। हालांकि बाहर आने के बाद सिद्धार्थ और शहनाज की प्यारी सी दोस्ती फैंस को हमेशा से ही दिखाई दी है। सिडनाज (SidNaaz) के नाम से हैशटैग अब भी बेहद पॉपुलर है। 12 दिसंबर को सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना 40वां जन्मदिन मनाया। जिसपर शहनाज गिल ने उन्हें बर्थडे विश किया। शहनाज सिद्धार्थ के साथ ही मौजूद थी इसका उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है।

सिद्धार्थ शुक्ला के खास दिन पर शहनाज उनके साथ ना हो ये भला कैसे हो सकता है। शहनाज ने सिद्धार्थ से उनका बर्थडे केक कटवाया और उन्हें ढेरों बधाईयां दीं। शहनाज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो सिद्धार्थ को बहुत खुशी के साथ बोलती हैं- हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसका जवाब देते हैं और कहते हैं ओके... अच्छा ऐसा है क्या, सही है... थैंक यू, शहनाज कहती हैं ओके। वीडियो में सिद्धार्थ अपना बर्थडे केक काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। शहनाज तेजी से गा रही हैं हैप्पी बर्थडे टू यू सिद्धार्थ।

Insta Stories and posts of @ishehnaaz_gill wishing Sidharth Shukla birthday ❤️



Happy Birthday @sidharth_shukla 🥳



All the best for BBB3 and other future projects ✨#ShehnaazGill #Shehnaazians pic.twitter.com/yjVcSV4whY