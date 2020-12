Sidharth Shukla पर नशे में गाड़ी चलाने और मारपीट करने का लगा आरोप, वीडियो हुआ तेजी से वायरल

नई दिल्ली | टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने हाल ही में अपना 40वां जन्मदिन मनाया है। सिद्धार्थ को बिग बॉस के घर में एक एंग्री मैन के अवतार में दर्शकों ने देखा है। हालांकि शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के साथ उनका स्वीट साइड में दिखाई दिया है। लेकिन सिद्धार्थ का एक रिसेंट वीडियो (Sidharth Shukla video) सामने आया है जिसके चलते वो बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल सिद्धार्थ पर मारपीट के आरोप लगे हैं। इस बार सिद्धार्थ ने अपना गुस्सा एक गरीब आदमी पर निकाला है। खबरों की मानें तो सिद्धार्थ शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे जिसके चलते उन्होंने एक गरीब को बुरी तरह पीट दिया।

सिद्धार्थ शुक्ला का ये वीडियो द खबरी ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में एक शख्स सिद्धार्थ से पूछता है कि आपने एक गरीब को मारा है। शराब पीकर आप गाड़ी चला रहे हो। जिसपर सिद्धार्थ कहते हैं वीडियो बंद करो। वो अपनी सफाई में बताते हैं कि उन्हें चाकू दिखाया जा रहा था इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वहीं वीडियो बनाने वाला शख्स सिद्धार्थ से बार-बार यही कह रहा है कि आपने एक गरीब को बेवजह मारा है। साथ ही ये भी बताता है कि ये है सिद्धार्थ शुक्ला जो ड्रंक करके गाड़ी चला रहा है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो सामने आया तेजी से वायरल (Sidharth Shukla viral video) हो गया।

सिद्धार्थ का ये वीडियो उन्हें जन्मदिन की रात का बताया जा रहा है। जिसे उन्हें शहनाज गिल के साथ सेलिब्रेट किया था। शहनाज ने केक काटते हुए सिद्धार्थ का वीडियो पोस्ट किया था और बर्थडे विश बोला था। सिद्धार्थ के इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोग उन्हें ऐसा करने पर फटकार लगा रहे हैं। वहीं सिद्धार्थ के फैंस उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करते हुए सिद्धार्थ नहीं दिखाई दिए और उन्हें चाकू दिखाया गया था। बता दें कि सिद्धार्थ को लेकर कुछ साल पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था।

Woah, this guy is such a mess. Now his fans will call this fake and make sure that they will defend him at any cost. 🤦‍♀️