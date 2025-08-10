स्किन डॉक्टर को ही जालसाजों ने लगा दिया लाखों का चूना, FIR दर्ज, ‘बिग बॉस’ से जुड़ा है मामला

जब बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट की लिस्ट जारी की गई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। जब मैंने करण सिंह प्रिंस से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर बीच शो में एंट्री होगी। लेकिन, 'बिग बॉस' शो खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि अगले सीजन में करवाएंगे। वापस मुझे मुंबई बुलाया और मुझे बिग बॉस के सेट पर लेकर गए और शो के क्रिएटिव डायरेक्टर से मुलाकात करवाई। लेकिन, कुछ नहीं हुआ। सीजन 17 भी खत्म हो गया तो मैंने करण सिंह से 10 लाख रुपए लौटाने को कहा। लेकिन, वह मुझे घुमाते रहे। आखिर में मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने गया, लेकिन वहां भी काफी देर की गई और लगभग दो साल बाद बड़ी परेशानी से एफआईआर दर्ज की गई।