सिर्फ 6 फिल्मों के बाद ही बॉलीवुड से रिटायरमेंट लेंगे टाइगर श्रॉफ, 29 साल की उम्र में ही उठा लिया ये बड़ा कदम

टाइगर श्रॉफ ( Tiger Shroff ) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' ( Student Of The Year ) के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म में उनके अपोजिट अन्नया पांडे, तारा सुतारिया भी लीड रोल में हैं। यह मूवी अगले सप्ताह 10 तारीख को रिलीज हो रही है। इसी बीच टाइगर ने प्रमोशन के दौरान एक बड़ी घोषणा कर डाली। यह घोषणा सुन लोग हक्के बक्के रह गए।

दरअसल टाइगर फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में टीवी सीरियल 'सुपर डांसर चैप्टर 3' में शिरकत की। शो में कंटस्टेंट्स ने कई धमाकेदार परफार्मेंस दी। इसी दौरान शो के एक कंटस्टेंट ने ऐसा डांस किया कि टाइगर भी देखते रहे गए। डांस देखकर वह इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा तक कर डाली। टाइगर ने कहा, 'अगले साल में बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले रहा हूं जिसके बाद मैं सुपरडांसर का हिस्सा बनूंगा।'

Breaking news! Tiger Shroff has decided that he will retire from Bollywood next year; why? Find out on #SuperDancerChapter3, tonight at 8 PM. @iTIGERSHROFF @ananyapandayy @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/RamkPQ8XzX