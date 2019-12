इस अभिनेता को महंगा पड़ा नागरिक बिल का विरोध करना, रातों रात हो गई शो से छुट्टी

टीवी शो 'सावधान इंडिया' के होस्ट सुशांत सिंह को इस शो से निकाल दिया गया है। सुशांत ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्हें सावधान इंडिया के साथ पारी खत्म करनी पड़ रही है। उनका कहना है कि उन्हें नागरिकता कानून के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली है।

दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्‍ली में जामिया नगर और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई के बाद से यह प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में मुंबई में भी स्‍टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में एक्‍टर सुशांत सिंह भी बोलते हुए नजर आए।

अभिनेता ने इस विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो और फोटो भी ट्विटर पर शेयर किए। इसके बाद मंगलवार देर रात उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उनका 'सावधान इंडिया' के साथ सफर खत्‍म हो गया है।

And, my stint with Savdhaan India has ended.