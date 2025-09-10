‘Bigg Boss 19’ में तान्या का धमाका, जीशान का गेम प्लान किया एक्सपोज

Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो 'Bigg Boss 19' में इन दिनों तान्या मित्तल छाई हुई हैं। बीते एपिसोड में कुनिका सदानंद ने तान्या की मां को लेकर कुछ पर्सनल कमेंट किए, जिससे घर में खूब हंगामा हुआ। जीशान कादरी, अमाल मलिक और गौरव जैसे कंटेस्टेंट्स ने कुनिका को जमकर लताड़ा लेकिन अब घर में तान्या के गेम प्लान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
इसके साथ ही एक प्रोमो वीडियो में आवेज दरबार प्रणित मोरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आवेज का कहना है कि तान्या चाहती हैं कि घरवाले उनके खिलाफ हो जाएं, ताकि उन्हें शो में दिखने का मौका मिले। प्रणित भी इस बात से सहमत नजर आते हैं।
इसके साथ ही अमाल मलिक ने तान्या को समझाया कि बाहरी दुनिया और भी निर्दयी है। जिस तरह से अमाल ने तान्या का साथ दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि वो तान्या के प्रति काफी आकर्षित हैं। इसके साथ ही पिछले एपिसोड में तान्या और जीशान के बीच स्मोकिंग एरिया की सफाई को लेकर भी बहस हुई थी। तान्या ने कहा कि जो लोग स्मोकिंग एरिया इस्तेमाल करते हैं, वही उसे साफ करें।
जबकि जीशान का कहना था कि ये तान्या की जिम्मेदारी है। इस बात पर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। जिसपर तान्या ने जीशान की रणनीतियों का पर्दाफाश करते हुए बताया कि कैसे वह दूसरों को उकसाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस खुलासे के बाद घर में समीकरण बदल गए हैं और जीशान की छवि को गहरा धक्का लगा है।
हालांकि, सोशल मीडिया पर यूजर तान्या को स्मोकिंग एरिया साफ न करने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि तान्या सही हैं और स्मोकिंग एरिया इस्तेमाल करने वालों को ही उसे साफ करना चाहिए। अब देखना ये है कि 'Bigg Boss 19' में तान्या मित्तल का गेम प्लान क्या रंग लाता है और क्या बाकी कंटेस्टेंट उनकी बातों में आकर अपना नुकसान करते हैं या नहीं।