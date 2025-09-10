‘Bigg Boss 19’ में तान्या का धमाका, जीशान का गेम प्लान किया एक्सपोज

इसके साथ ही अमाल मलिक ने तान्या को समझाया कि बाहरी दुनिया और भी निर्दयी है। जिस तरह से अमाल ने तान्या का साथ दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि वो तान्या के प्रति काफी आकर्षित हैं। इसके साथ ही पिछले एपिसोड में तान्या और जीशान के बीच स्मोकिंग एरिया की सफाई को लेकर भी बहस हुई थी। तान्या ने कहा कि जो लोग स्मोकिंग एरिया इस्तेमाल करते हैं, वही उसे साफ करें।