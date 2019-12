Hyderabad encounter: टीवी सेलेब्रिटीज ने किया पुलिस को सैल्यूट, कहा- न्याय हुआ, कुछ सेलेब्स ने उठाए सवाल

आखिरकार हैदराबाद की महिला डॉक्टर को इंसाफ मिल ही गया। शुक्रवार सुबह हैदराबाद पुलिस ने डॉक्टर का गैंगरेप के बाद जला देने के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने बताया कि जब वह क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए आरोपियों को क्राइम सीन पर लेकर पहुंची तो उन्होंने भागने की कोशिश की जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पीछे से फायरिंग की। फायरिंग के दौरान ही चारों आरोपी मारे गए। इस एनकाउंटर के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। टीवी जगत ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

हिना खान ने इंस्टास्टोरी पर लिखा, 'आईपीएस वीसी सज्जनर सिंघम हैं और पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं।' अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने हैदाराबाद पुलिस की तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा, 'तेलंगाना पुलिन ने अच्छा काम किया। न्याय हुआ।' टीवी अभिनेत्री अंकिता करण पटेल ने हैदराबाद पुलिस को सैल्यूट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर लिखा,'चार मारे गए हैं। कई और जाने वाले हैं (बहन)।' 'एक भ्रम सर्वगुण संपन्न' की श्रेनु पारिख ने ट्विटर पर लिखा, 'तो क्या हम अन्य सभी बेटियों के लिए भी न्याय की प्रतीक्षा करते हैं ?? जो वापस लड़ने के लिए पीड़ित है!' इस एनकाउंटर पर सुमोना चक्रवर्ती ने कहा, इस काम के लिए हैदराबाद पुलिस को सलाम, शाबाश।

N this is why salute to the #hyderabadpolice Well done 👏🏼 #justiceserved https://t.co/SvdFGYt9w0

Remember: bus conductor Ashok Kumar who was accused in the murder of Pradyuman Thakur in the Ryan International school. He even "confessed his crime". Investigations later showed, the conductor did not do it. Imagine if cops would have bumped him in an #Encounter #EncounterNight https://t.co/aYMUTLcjQj