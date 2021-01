The Kapil Sharma Show के आखिरी एपिसोड्स में दिखेगी लाइव ऑडियंस, इस वजह से बंद होने जा रहा है शो!

नई दिल्ली | टीवी का सबसे फेवरेट कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) हर शनिवार और रविवार दर्शकों को खूब इंटरटेन करता है। साथ ही शो में पहुंचने वाली ऑडियंस भी इसका खूब मजा लेती थी। लेकिन कोरोनावायरस के बाद से मेकर्स ने इसपर रोक लगा दी थी। लॉकडाउन के बाद जब द कपिल शर्मा शो फिर से शुरू हुआ तो देखा गया कि लाइव आडियंस हॉल से गायब थी। उनकी जगह पर लोगों के कुछ कट-आउट लगाए गए थे। अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) इन्ही कटआउट्स की बीच में बैठती थीं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फरवरी में द कपिल शर्मा शो बंद होने जा रहा है ऐसे में मेकर्स ने आखिरी के कुछ एपिसोड में लाइव ऑडियंस के साथ शो को दिखाने का फैसला किया है।

Urvashi Rautela ने करवाया बोल्ड फोटोशूट, पहनी 45 लाख की जूलरी और 5 लाख का गाउन, वीडियो हुआ वायरल

द कपिल शर्मा शो के बंद होने की खबर से पहले ही दर्शकों को बड़ा झटका लग चुका है। जहां एक तरफ द कपिल शर्मा के फैंस काफी मायूस थे वहीं रविवार को उनकी एक अच्छी चीज देखने को मिली। शो में लंबे समय बाद लाइव ऑडियंस नजर आई। अर्चना पूरन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उनके पीछे लाइव ऑडियंस दिखाई दे रही थी। हालांकि कोरोनावायरस को देखते हुए सावधानी बरती गई है। सिर्फ 50 प्रतिशत लाइव जनता की परमिशन ही दी गई है। अर्चना के आसपास अब भी कट आउट्स ही रखे गए हैं।

Popular for their bhajans and ghazals @SingerHariharan @Pankajkudhas and @anupjalota give a musical twist to #TheKapilSharmaShow this weekend from 9:30 PM ET/PT onwards on #SonyTV ​#SonyTVUSA @KapilSharmaK9 @apshaha @Krushna_KAS @kikusharda @haanjichandan @sumona24 pic.twitter.com/w7vArvcJAZ