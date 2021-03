टोनी कक्कड़ के साथ नए म्यूजिक वीडियो Tera Suit को लेकर अली गोनी और जैस्मिन भसीन हो रहे हैं ट्रेंड, फैंस ने बरसाया प्यार

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के कंटेस्टेंट्स रह चुके अली गोनी (Aly Goni) और जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है। दोनों ने शो के दौरान ही अपनी दोस्ती के बाद प्यार का इजहार किया और अब उनका रिश्ता ऑफिशियल हो चुका है। बिग बॉस से बाहर आने के बाद अली और जैस्मिन कुछ दिनों के लिए हॉलीडे मनाने गए थे। अब दोनों का साथ में एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है। अली और जैस्मिन का गाना आने वाला है इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है। पहली बार अली और जैस्मिन किसी गाने में एक साथ नजर आएंगे जिसे टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) गाएंगे।

जैस्मिन और अली के नए गाने का पोस्टर हुआ रिलीज

टोनी कक्कड़ ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। टोनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तेरा सूट (Tera Suit) गाने का एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें अली गोनी और जैस्मिन भसीन भी दिखाई दे रहे हैं। ये म्यूजिक वीडियो 8 मार्च को रिलीज होने वाला है।

जैस्मिन और अली को साथ देखने के लिए फैंस में बढ़ा क्रेज

टोनी ने अली और जैस्मिन के गाने की जानकारी फैंस को दी उनकी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत बढ़ गया है। ट्विटर पर अली और जैस्मिन का नया म्यूजिक वीडियो आने वाला है ये खबर आग की तरह फैल गई है। तेरा सूट जैसली के साथ लगातार ट्रेंड कर रहा है। फैंस अली और जैस्मिन को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हो रहे हैं।

टोनी कक्कड़ के गाने पर उठाया सवाल

वहीं कई यूजर्स अली और जैस्मिन के गाने में टोनी कक्कड़ की आवाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि टोनी के सारे एक जैसे ही होते हैं। तो क्या तेरा सूट भी उसी धुन पर सुनाई देने वाला है। गौरतलब हो कि टोनी अपने पिछले गाने बूटी शेक के चलते बुरी तरह से ट्रोल हुए थे। हालांकि फैंस जैस्मिन और अली को एक साथ किसी गाने में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। गाने की थीम क्या होगी इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।

Can't wait for 8 march so excited for MV

TERA SUIT FT JASLY pic.twitter.com/CmUTLLyfug