TRP में हुई बढ़ोतरी, गानों के विवाद में फंसे Big Boss 19 के मेकर्स, जानें क्या है मामला

Big Boss 19: फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के मेकर्स अब एक बड़ी कानूनी परेशानी में फंस गए हैं। शो में इस्तेमाल किए गए कुछ गानों को लेकर उन पर कॉपीराइट का आरोप लगा है, जिसके चलते प्रोडक्शन हाउस को नोटिस भेजा गया है। बता दें कि इस विवाद ने मेकर्स के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है ऐसे में मेकर्स को करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है।
दरअसल, 'बिग बॉस 19' के हर दिन की शुरुआत मॉर्निंग सॉन्ग्स और डांस के साथ होती है, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है। लेकिन इस बार शो में 3 सितंबर को फिल्म 'अग्निपथ' के सुपरहिट गाने 'चिकनी चमेली' और फिल्म 'गोरी तेरे प्यार में' के गाने 'धत तेरी की' को बिना पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस के इस्तेमाल किया गया। इस वजह से कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसी ने 19 सितंबर को कानूनी नोटिस जारी किया है।
इसके साथ ही नोटिस में कहा गया है कि इन गानों का यूज करने के लिए उचित अनुमति लेना अनिवार्य होता है, जो इस मामले में मेकर्स ने नहीं लिया। एंडेमोल शाइन इंडिया, जो 'बिग बॉस 19' का प्रोडक्शन हाउस है, और इसके निर्देशकों को इस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस कानूनी मामले से न केवल शो की छवि प्रभावित हो सकती है, बल्कि भारी जुर्माना भी लग सकता है।