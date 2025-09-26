TRP में हुई बढ़ोतरी, गानों के विवाद में फंसे Big Boss 19 के मेकर्स, जानें क्या है मामला

दरअसल, 'बिग बॉस 19' के हर दिन की शुरुआत मॉर्निंग सॉन्ग्स और डांस के साथ होती है, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है। लेकिन इस बार शो में 3 सितंबर को फिल्म 'अग्निपथ' के सुपरहिट गाने 'चिकनी चमेली' और फिल्म 'गोरी तेरे प्यार में' के गाने 'धत तेरी की' को बिना पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस के इस्तेमाल किया गया। इस वजह से कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसी ने 19 सितंबर को कानूनी नोटिस जारी किया है।