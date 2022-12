10 दिन पहले तुनिषा शर्मा को आया था एंग्जाइटी अटैक, शीजान खान ने दिया था धोखा

तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक तरफ 27 वर्षीय एक्टर शीजान खान को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहीं तुनिषा के चाचा ने खुलासा किया है कि एक्ट्रेस को 10 दिन पहले एंग्जाइटी अटैक आया था। तुनिषा के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी शीजान उन्हें धोखा दे रहा था।

Tunisha Sharma passes away, her uncle says actress was hospitalised following anxiety attack 10 days back