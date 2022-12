सुसाइड स्पॉट पर पुलिस को मिला तुनिषा का ‘लेटर’, खुलेंगे कई राज

सोनी सब पर प्रसारित होने वाले टीवी शो 'अली बाबा दास्तान ए काबुल' (tunisha sharma serial) शो के सेट पर छानबीन करने गई थी, जहां से उन्हें कई अहम सबूत मिले हैं, जिनमें से सबसे अहम सबूत जो पुलिस के हाथ लगा है। वह है दिवंगत एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा का लिखा हुआ लेटेर। सूत्रों के मुताबिक यह लेटेर तुनिषा ने अपने को-स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान (Sheezan Khan) के लिए लिखा था।तुनिशा शर्मा (Tunisha Sharma death) ने लेटर में लिखा है, 'He is Blessed to have me as a co-actor (वह मुझे को-स्टार के रूप में पाकर धन्य हैं)'। इसके साथ ही लेटर में हार्ट शेप भी बना था और इसमें शीजान और तुनिषा का नाम लिखा हुआ है।तुनिषा शर्मा (Tunisha Sharma age) के लेटर के अलावा वालिव पुलिस को घटनास्थल पर एक आईफोन भी मिला है। अब पुलिस इस मोबाइल का डाटा रीस्टोर करने में लगी हुई है। इस फोन से डाटा रीस्टोर होने पर कई रहस्य खुलकर सामने आएंगे।