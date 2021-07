क्राइम पेट्रोल के होस्ट अनूप सोनी ने अब रियल लाइफ में करेंगे क्राइम सीन की इंवेस्टिगेशन, पूरा किया कोर्स

नई दिल्ली। एक्टर अनूप सोनी टीवी का एक जाना माना चेहरा हैं। वह सत्य घटनाओं पर आधारित शो 'क्राइम पेट्रोल' को होस्ट करते नजर आते थे। इस शो ने उन्हें घर-घर में पॉपुलैरिटी दिलाई है। हालांकि, कुछ साल पहले उन्होंने इस शो को छोड़ दिया था। लेकिन अब लगता है कि अनूप सोनी रियल में क्राइम सीन की इंवेस्टिगेशन करने वाले हैं। उन्होंने फैंस को अपने करियर में एक नई उपलब्धि के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है।

दरअसल, लॉकडाउन के दौरान अनूप सोनी ने ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन कोर्स किया है। उन्होंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर बताया है। उन्होंने कोर्स के सर्टिफिकेट की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाया है। अनूप सोनी ने ये भी बताया कि उम्र के इस पढ़ाव में आकर उनके लिए पढ़ाई करना इतना आसान नहीं था।

Certificate course in "Crime Scene Investigation"

During the recent lockdown I decided to invest my time and energy into something more constructive. Yes it was extremely challenging, going back to 'studies of some sort'😊

But definitely a choice that I am proud of 👍 pic.twitter.com/4QYkrfrs2a