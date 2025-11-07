टीवी पर मचा ‘महाभारत’, TRP रिपोर्ट ने उड़ाए सबके होश, देखें किसने किसको पछाड़ा और कौन बना नंबर वन

TV Serials TRP: टीवी की TRP लिस्ट जारी हो गई है, हर हफ्ते की तरह इस बार भी कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। टीवी सीरियल के फैंस को इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार था। तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, 'अनुपमा' से लेकर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'वसुधा' और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' जैसे बड़े शोज टॉप 10 में अपनी धाक जमाए हुए हैं। तो वहीं 'बिग बॉस' जैसे रियलिटी शोज को अपनी धाक जमाने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते किन शोज ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है और कौन बना है नबंर वन।