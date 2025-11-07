Patrika LogoSwitch to English

टीवी पर मचा ‘महाभारत’, TRP रिपोर्ट ने उड़ाए सबके होश, देखें किसने किसको पछाड़ा और कौन बना नंबर वन

TV Serials TRP: टीवी टीआरपी की रिपोर्ट ने इस बार फैंस और मेकर्स, दोनों के होश उड़ा दिए हैं। हफ्ते दर हफ्ते की तरह इस बार भी टीवी पर 'महाभारत' जैसा मुकाबला देखने को मिलने वाला है…

3 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 07, 2025

टीवी पर मचा 'महाभारत', TRP रिपोर्ट ने उड़ाए सबके होश, देखें किसने किसको पछाड़ा और कौन बना नंबर वन

TV Serials TRP (सोर्स: X @indiaforums)

TV Serials TRP: टीवी की TRP लिस्ट जारी हो गई है, हर हफ्ते की तरह इस बार भी कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। टीवी सीरियल के फैंस को इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार था। तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, 'अनुपमा' से लेकर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'वसुधा' और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' जैसे बड़े शोज टॉप 10 में अपनी धाक जमाए हुए हैं। तो वहीं 'बिग बॉस' जैसे रियलिटी शोज को अपनी धाक जमाने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस हफ्ते किन शोज ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है और कौन बना है नबंर वन।

अनुपमा

'अनुपमा' ने फिर से नंबर 1 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इस हफ्ते एक बार फिर से फेमस सीरियल के टैग के साथ ये टीवी शो की दुनिया की रानी बनी हुई है। शो में चल रहे माही और गौतम की शादी के ट्रैक ने इसकी रेटिंग को लगातार कामयाबी के ओर बनाए रखा है।

गंगा माई की बेटियां

एक नया शो 'गंगा माई की बेटियां' ने आते ही टीवी की दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया है। हाल में आई ये शो रातों-रात टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो चुका है। बता दें कि इसकी वजह से फ्यूचर में 'अनुपमा' को खतरा हो सकता है, क्योंकि फैंस इसकी कहानी से ज्यादा जुड़ते नजर आ रहे हैं।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी

आइकॉनिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, स्मृति ईरानी का किरदार फैंस के दिल में अपनी जगह बनाए हुए है। ये शो मजबूती से टॉप 2 पोजिशन पर है और 'अनुपमा' को लगातार कड़ी टक्कर देने को तैयार है, जिससे फैंस का रोमांच बना हुआ है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के आने से टीवी पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले काफी समय से ये कॉमेडी शो टॉप 5 में अपनी जगह ही नहीं बना पा रहा है, जिससे इसके चार्म अब खत्म होते नजर आ रहा हैं।

उड़ने की आशा

सीरियल 'उड़ने की आशा' पिछले हफ्ते भी नंबर 3 पर था और इस हफ्ते भी इसने अपनी जगह बनाए रखने में कामयाबी मिली है। दरअसल, शो में चल रहा इमोशनल ड्रामा और ट्विस्ट फैंस को बड़े चाव से देखने पर मजबूर कर रहा हैं।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की पुरानी पोजिशन खो दिया है। इस नए शो 'तुम से तुम तक' के आने से, ये शो नया होने के बाद तेजी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की रेटिंग अचानक ही धड़ाम हुई है। अब फैंस को अभिरा और अरमान की शादी का मौजूदा ट्रैक शायद कुछ खास पसंद नहीं आया हैं।

वसुधा

टीवी सीरियल 'वसुधा' भी अपनी पोजिशन छोड़ने को तैयार नहीं है। ये शो टॉप 10 में अपनी जगह बनाई हुई है, जिसके वजह सें 'बिग बॉस' जैसे बड़े रियलिटी शो को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हैं।

