Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

बेटा नहीं मानता, गिरूंगी तो पता नहीं… 40 साल से अकेले रह रही उषा नाडकर्णी का छलका दर्द

Usha Nadkarni: 40 साल से अकेले जीवन बिता रहीं उषा नाडकर्णी का दर्द छलका जब उन्होंने बताया कि उनका बेटा भी उन्हें अपनी मां नहीं मानता और अगर वे गिर भी जाएं तो पता नहीं कौन उनकी मदद करेगा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 20, 2025

बेटा नहीं मानता, गिरूंगी तो पता नहीं... 40 साल से अकेले रह रही उषा नाडकर्णी का छलका दर्द
'पवित्र रिश्ता' सीरियल में आई का यादगार किरदार निभाने वाली उषा नाडकर्णी ( फोटो सोर्स: X)

Usha Nadkarni: 'पवित्र रिश्ता' सीरियल में आई का यादगार किरदार निभाने वाली मराठी अभिनेत्री उषा नाडकर्णी पिछले चार दशकों से अकेली जिंदगी जी रही हैं। लेकिन अब उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की और बताया कि शुरुआत में उन्हें अकेलेपन से डर लगता था, लेकिन अब उन्होंने इसे अपना लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका बेटा भी उन्हें अपनी मां नहीं मानता, क्योंकि उसका पालन-पोषण उनकी नानी ने किया था।

उषा नाडकर्णी ने अपनी रोजमर्रा के बारे में बताया

बता दें कि पिंकविला को दिए इंटरव्यू में उषा नाडकर्णी ने अपनी रोजमर्रा के बारे में बताया और उन्होंने कहा, "मैं अकेली रहती हूं। मैं उठती हूं, अपने लिए कुछ बनाती हूं। मैं प्रार्थना करती हूं। मैं फोन पर स्क्रॉल करने और आराम करने में समय बिताती हूं। मैं फोन पर बात करती हूं, लेकिन छोटी-मोटी बातें करने में समय बर्बाद नहीं करती। मैं अपनी पोती को वीडियो कॉल करती हूं, बेटा मुझे नहीं मानता, अब मै कब गिरूंगी मुझे नहीं पता"

ये भी पढ़ें

Pala Suresh Dies: फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट घर में पाए गए मृत, परिवार में पसरा मातम
टॉलीवुड
mimicry artist Pala Suresh Dies


इसके साथ ही ये पूछे जाने पर कि क्या अकेलापन कभी खललता है, उषा नाडकर्णी ने कहा, "मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं 1987 से अकेले रह रही हूं। मुझे जरा भी डर नहीं लगता। जब मैं पहली बार अपनी बिल्डिंग में रहने आई तो मुझे डर लगता था। मैं गार्ड को अपने दरवाजे तक आने के लिए कहती थी क्योंकि मुझे डर था कि कोई पीछे से मुझ पर हमला कर देगा। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। लोग नहीं जानते कि उनकी मौत कैसे होगी। कुछ लोग नींद में ही मर जाते हैं, कुछ लोग अस्पताल में मर जाते हैं। मुझे जरा भी डर नहीं लगता। अगर मैं नींद में मर जाऊं, तो मेरे पड़ोसी आकर दरवाजा खटखटाएंगे और सोचेंगे, 'बुड्ढी ने दरवाजा नहीं खोला है।'"

उषा नाडकर्णी का छलका दर्द

साथ ही उषा नाडकर्णी ने बताया कि उनके सभी भाई-बहनों का निधन हो चुका है और उनके एक भाई की मृत्यु हाल ही में हुई है। अपने भाई को याद करते हुए वो भावुक भी हुईं। वहीं, अपने इकलौते बेटे के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो शुरू से नानी के पास पला। उन्होंने कहा कि वे अपने काम और थिएटर में इतनी व्यस्त थीं कि उनके पास जब समय होता था, तभी बेटे से मिल पाती थीं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा आज भी उनसे कहता है कि उन्होंने उसे बस जन्म दिया, उसकी असली मां तो नानी थीं।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 11:18 am

Hindi News / Entertainment / TV News / बेटा नहीं मानता, गिरूंगी तो पता नहीं… 40 साल से अकेले रह रही उषा नाडकर्णी का छलका दर्द

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.