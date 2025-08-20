बेटा नहीं मानता, गिरूंगी तो पता नहीं... 40 साल से अकेले रह रही उषा नाडकर्णी का छलका दर्द



इसके साथ ही ये पूछे जाने पर कि क्या अकेलापन कभी खललता है, उषा नाडकर्णी ने कहा, "मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं 1987 से अकेले रह रही हूं। मुझे जरा भी डर नहीं लगता। जब मैं पहली बार अपनी बिल्डिंग में रहने आई तो मुझे डर लगता था। मैं गार्ड को अपने दरवाजे तक आने के लिए कहती थी क्योंकि मुझे डर था कि कोई पीछे से मुझ पर हमला कर देगा। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। लोग नहीं जानते कि उनकी मौत कैसे होगी। कुछ लोग नींद में ही मर जाते हैं, कुछ लोग अस्पताल में मर जाते हैं। मुझे जरा भी डर नहीं लगता। अगर मैं नींद में मर जाऊं, तो मेरे पड़ोसी आकर दरवाजा खटखटाएंगे और सोचेंगे, 'बुड्ढी ने दरवाजा नहीं खोला है।'"