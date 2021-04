पिता के निधन के चलते मुंबई लौटी हिना खान, मीडिया की असंवेदनशीलता पर भड़के विकास गुप्ता

मुंबई। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान के पिता का मंगलवार को कॉर्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। इस दौरान एक्ट्रेस अपने एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए कश्मीर गई हुईं थीं। पिता के निधन के समाचार सुनते ही एक्ट्रेस तुरंत कश्मीर से मुंबई के लिए रवाना हुईं। जैसे ही एक्ट्रेस मुंबई एयरपोर्ट पर उतरीं, फोटोग्राफर्स ने उनकी तस्वीरें लेना स्टार्ट कर दिया। इस पर बिग बॉस के प्रतियोगी रह चुके विकास गुप्ता ने नाराजगी जाहिर की है। इस समय हिना के सपोर्ट में आए विकास बिग बॉस के दौरान एक्ट्रेस को टॉरगेट करते थे। शो में दोनों का टकराव चलता रहता था।



नहीं रूके फोटोग्राफर्स

विकास गुप्ता ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा,’किसी ने अपने पिता को खोया है और अपने परिवार के पास जाने देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन कोई चिल्ला रहा है कि चेहरे पर लाइट मार और फोटोग्राफर्स रूक नहीं रहे हैं। इसके बावजूद हिना खान ने कुछ नहीं कहा और इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाना निराशाजनक है। आरआईपी अंकल।’

यह भी पढ़ें : हिना खान के पिता का हुआ निधन, शूटिंग छोड़ वापस लौटीं एक्ट्रेस

Someone has lost their father and is requesting you to let her go to her family but still someone shout face pe light maar and the pap doesn’t stop. @eyehinakhan was still being courteous extremely disappointed with the insensitivity shown here. RIP Uncle 🌙 https://t.co/w28IEc8me3