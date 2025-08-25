Patrika LogoSwitch to English

मोतियों जैसे चमकाने हैं दांत, फेमस एक्ट्रेस ने बताया इसका राज, देखें वीडियो

Nia Sharma Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड कर एक्ट्रेस ने बताया कि आखिर कैसे उनके मोतियों जैसे दांत चमकते हैं?

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 25, 2025

Nia Sharma
निया शर्मा के मोतियों जैसे दांतों का रहस्य जानें (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम अकाउंट)

Nia Sharma: निया शर्मा, एक TV की जानी-मानी अभिनेत्री, अपने स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। उनकी खूबसूरती ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। निया की चमकती मुस्कान और मोतियों जैसे दांत उनकी सुंदरता को और निखारते हैं।

बीते सोमवार को निया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को बताया कि आखिर उनकी इस खूबसूरत मुस्कान का राज क्या है और यह कैसे मुमकिन हुआ।

जानें एक्ट्रेस का घरेलू नुस्खा

वीडियो में अभिनेत्री कह रही हैं, "आज मैं घरेलू नुस्खे से अपने दांत साफ करने जा रही हूं, जो कि मैंने इंस्टाग्राम से सीखा है।" वीडियो में पहले अभिनेत्री ने दांतों पर हल्के दाग दिखाए और फिर कई सामग्रियों, जिनमें बेकिंग सोडा, नमक, नींबू, नारियल तेल, और टूथपेस्ट को मिलाकर तैयार किया है। इस मिश्रण को अभिनेत्री ने अपने दांतों पर लगाया और कुछ मिनट इंतजार करने के बाद ब्रश किया। निया ने अपने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, "मेरा जीवन पूरी तरह से घरेलू नुस्खों में बीत रहा है। पहले मैंने अपने दांतों की सफेदी पर ध्यान नहीं दिया था (क्योंकि वे अभी तक सफेद दिखते थे), लेकिन 5000 इंस्टाग्राम वीडियो देखने के बाद मैंने इसे आजमाया है।"

वीडियो देख फैंस बोले…

प्रशंसकों को निया का ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए-निया के नुस्खे," दूसरे ने लिखा, "ग्रेट हैक," और एक और अन्य यूजर ने लिखा, "बेकिंग सोडा एक्सपेरिमेंट।"

निया शर्मा हमेशा से ही त्वचा और छोटी-मोटी समस्याओं के लिए घरेलू नुस्खों को आजमाने में रुचि रखती हैं। अभिनेत्री केमिकल युक्त उत्पादों की बजाय प्राकृतिक तरीकों को अपनाने को भी प्राथमिकता देती हैं और इसे लेकर ब्यूटी टिप्स भी देती हैं।

हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें डार्क सर्कल्स को खत्म करने के लिए घरेलू नुस्खा बताया था।

वीडियो में अभिनेत्री बेसन समेत कॉफी, चावल का पानी, हल्दी और थोड़ा शहद को सही अनुपात में लेकर एक पेस्ट बनाकर अप्लाई करती हैं। निया ने इस पैक को सिर्फ डार्क सर्कल्स पर ही नहीं बल्कि अपने पूरे चेहरे पर लगाया। अभिनेत्री ने इसके कैप्शन में लिखा, "हर सुबह जब मैं रातभर 5000 स्किनकेयर और डिटॉक्स ड्रिंक की रील्स देखकर उठती हूं (इतना सब करने के लिए जिंदगी में वाकई बहुत फुर्सत चाहिए), फिलहाल तो कॉफी, बेसन, शहद और हल्दी वाला फेस मास्क ही लगा रही हूं!"

TV News

