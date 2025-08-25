बाथरूम में गाया वो गाना, 65 साल बाद भी रही हिट, फिल्म को बनने में लगा इतना समय

Jab Pyar Kiya To Darna Kya: सिनेमा जगत में कई फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो इतिहास रच देती हैं। ऐसी ही एक फिल्म 1960 में आई थी 'मुगल-ए-आजम'। इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और आज भी ये लोगों के दिलों में बसी हुई है। फिल्म का एक गाना है जिसे शूट करने में पूरे दो साल लग गए थे।
बता दें कि मधुबाला और दिलीप कुमार की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के गाने 'प्यार किया तो डरना क्या' की। उस जमाने में इस गाने को बनाने में पूरे एक करोड़ रुपये खर्च हुए थे। 1960 में एक करोड़ जरा सोचिए आज के दौर में ये कितनी बड़ी रकम होगी।
बॉलीवुड में बेशुमार गाने बने हैं जिन पर खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन एक गाना खास है 65 साल पहले, 1960 में बना एक गाना, उस दौर में जब पूरी फिल्म 10 लाख से कम बजट में बन जाती थी, इस एक गाने को बनाने में 1 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। गीतकार शकील बदायूंनी ने इसे 105 बार लिखा, तब जाकर ये गाना फाइनल हुआ। नौशाद साहब ने लता मंगेशकर की आवाज में इसे रिकॉर्ड किया। बता दें कि इसे बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया था ताकि इको (echo) का इफेक्ट आ सके। उस समय इको तकनीक इतनी विकसित नहीं थी।
इस गाने में मधुबाला की खूबसूरती और डांस ने तो जादू ही कर दिया था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान उनकी खूबसूरती देखकर लाइटमैन तक गिर जाया करते थे और एक्टर शम्मी कपूर भी अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। दरअसल,
'मुगल-ए-आजम' का निर्देशन के. आसिफ ने किया था और ये उस समय भारत में बनी सबसे महंगे बजट की फिल्मों में से एक थी। फिल्म का संगीत नौशाद ने दिया था, जो आज भी लोगों को याद है। फिल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था।
ये गाना आज भी बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक गानों में गिना जाता है। ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक इतिहास है। जो आज भी लोगों को दीवाना बनाए हुए है। बता दें कि 'मुगल-ए-आजम' साबित करती है कि अच्छी कहानी, बेहतरीन अभिनय और शानदार संगीत से एक फिल्म अमर हो सकती है।