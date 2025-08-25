बाथरूम में गाया वो गाना, 65 साल बाद भी रही हिट, फिल्म को बनने में लगा इतना समय

बॉलीवुड में बेशुमार गाने बने हैं जिन पर खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन एक गाना खास है 65 साल पहले, 1960 में बना एक गाना, उस दौर में जब पूरी फिल्म 10 लाख से कम बजट में बन जाती थी, इस एक गाने को बनाने में 1 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। गीतकार शकील बदायूंनी ने इसे 105 बार लिखा, तब जाकर ये गाना फाइनल हुआ। नौशाद साहब ने लता मंगेशकर की आवाज में इसे रिकॉर्ड किया। बता दें कि इसे बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया था ताकि इको (echo) का इफेक्ट आ सके। उस समय इको तकनीक इतनी विकसित नहीं थी।