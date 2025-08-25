Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

बाथरूम में गाया वो गाना, 65 साल बाद भी रही हिट, फिल्म को बनने में लगा इतना समय

classic song: बाथरूम में रिकॉर्ड हुआ वो क्लासिक गाना 65 सालों बाद भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। फिल्म को बनाने में सालों लग गए, लेकिन आज भी इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 25, 2025

बाथरूम में गाया वो गाना, 65 साल बाद भी रही हिट, फिल्म को बनने में लगा इतना समय
मुगल-ए-आजम( फोटो सोर्स : X )

Jab Pyar Kiya To Darna Kya: सिनेमा जगत में कई फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो इतिहास रच देती हैं। ऐसी ही एक फिल्म 1960 में आई थी 'मुगल-ए-आजम'। इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और आज भी ये लोगों के दिलों में बसी हुई है। फिल्म का एक गाना है जिसे शूट करने में पूरे दो साल लग गए थे।

बता दें कि मधुबाला और दिलीप कुमार की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के गाने 'प्यार किया तो डरना क्या' की। उस जमाने में इस गाने को बनाने में पूरे एक करोड़ रुपये खर्च हुए थे। 1960 में एक करोड़ जरा सोचिए आज के दौर में ये कितनी बड़ी रकम होगी।

ये भी पढ़ें

Shraddha Kapoor ने LinkedIn अकाउंट को लेकर लगाई प्रोफेशनल गुहार, फैंस बोले- ‘वो स्त्री है, कुछ भी’
बॉलीवुड
Shraddha Kapoor ने लिंक्डइन अकाउंट को लेकर लगाई प्रोफेशनल गुहार, फैंस बोले- 'वो स्त्री है, कुछ भी'

बाथरूम में गाया वो गाना, 65 साल बाद भी रही हिट

बॉलीवुड में बेशुमार गाने बने हैं जिन पर खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन एक गाना खास है 65 साल पहले, 1960 में बना एक गाना, उस दौर में जब पूरी फिल्म 10 लाख से कम बजट में बन जाती थी, इस एक गाने को बनाने में 1 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। गीतकार शकील बदायूंनी ने इसे 105 बार लिखा, तब जाकर ये गाना फाइनल हुआ। नौशाद साहब ने लता मंगेशकर की आवाज में इसे रिकॉर्ड किया। बता दें कि इसे बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया था ताकि इको (echo) का इफेक्ट आ सके। उस समय इको तकनीक इतनी विकसित नहीं थी।

इस गाने में मधुबाला की खूबसूरती और डांस ने तो जादू ही कर दिया था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान उनकी खूबसूरती देखकर लाइटमैन तक गिर जाया करते थे और एक्टर शम्मी कपूर भी अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। दरअसल,
'मुगल-ए-आजम' का निर्देशन के. आसिफ ने किया था और ये उस समय भारत में बनी सबसे महंगे बजट की फिल्मों में से एक थी। फिल्म का संगीत नौशाद ने दिया था, जो आज भी लोगों को याद है। फिल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था।

बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक गानें

ये गाना आज भी बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक गानों में गिना जाता है। ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक इतिहास है। जो आज भी लोगों को दीवाना बनाए हुए है। बता दें कि 'मुगल-ए-आजम' साबित करती है कि अच्छी कहानी, बेहतरीन अभिनय और शानदार संगीत से एक फिल्म अमर हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Aug 2025 05:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बाथरूम में गाया वो गाना, 65 साल बाद भी रही हिट, फिल्म को बनने में लगा इतना समय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.