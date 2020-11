Yuvika Chaudhary ने अपने प्रेग्नेंसी को लेकर किया खुलासा, बेबी बंप को लेकर बताई सच्चाई

नई दिल्ली | एक्ट्रेस युविका चौधरी (Yuvika Chaudhary) और प्रिंस नरूला (Prince Narula) की जोड़ी उनमें से एक हैं जिन्हें लोग बेहद पसंद करते हैं। हाल ही में युविका ने करवाचौथ (Karwa Chauth) पर प्रिंस के लिए व्रत रखा था। वहीं बीते दिनों ऐसी खबरें उड़ी कि युविका प्रेग्नेंट हैं और दोनों जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। अब हाल ही में युविका ने इस बात पर चुप्पी तोड़ी है और इसको लेकर पूरी सच्चाई बताई है। उन्होंने प्रेग्नेंसी (Pregnancy) की खबरों को लेकर अपने फैंस को सच बता दिया है।

युविका ने बताया प्रेग्नेंसी की खबरों की सच्चाई

करवाचौथ के मौके पर युविका को पिकं कलर के अनारकली के शूट में देखा गया था। यहीं से ये कयास लगाए गए कि वो प्रेग्नेंट हैं तभी उन्होंने इस तरह के ढीले कपड़ों को पहना है। जिसपर युविका ने ई-टाइम्स से बात करते हुए बताया कि उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर जो भी खबरें उड़ रही हैं वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। युविका ने कहा कि पिछले दिनों डेंगू के चलते मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा था। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर कोरोना हो गया जिसके बाद शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अब मैं रिकवर हो गई हूं लेकिन पूरी सर्तकता बरतनी है। प्रेग्नेंसी की खबर इसपर कैसे उड़ गई समझ नहीं आ रहा है बल्कि मुझे हंसी आ रही है।

