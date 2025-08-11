Rajasthan News: उदयपुर में 8 साल की मासूम से रेप, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम; वाहनों में की तोड़फोड़

Udaipur Rape Case: उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। इस घटना से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गुस्साए लोगों ने आज सुबह उदयपुर-चित्तौडगढ़ नेशनल हाईवे की सर्विस रोड को जाम कर दिया। लोगों ने बस सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए चार थानों का अतिरिक्त पुलिस जाप्ता मौके पर बुलाया गया। फिलहाल, पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, पुलिस ने मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन, डबोक थाना क्षेत्र में तनाव बरकरार है।
जानकारी के मुताबिक बच्ची से रेप की वारदात से गुस्साए लोग सोमवार सुबह बड़ी संख्या में डबोक पुलिस थाने पहुंचे। लोगों ने आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की। इसी दौरान भीड़ भड़क गई और उदयपुर-डबोक सर्विस लेन से निकल रही बसों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद रोड जाम कर दिया। जिसके चलते गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई।
माहौल गर्माता देख एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, एसडीएम रमेश सिरवी मौके पर पहुंचे। वहीं, डबोक सहित घासा, मावली और फतहनगर पुलिस थाने से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है।
थानाधिकारी ने बताया कि बच्ची ज्यादातर अपनी मां के साथ बाहर जाती थी। रविवार शाम को वह अकेली ही खेत पर शौच के लिए चली गई। एफएसएल और डॉग स्क्वॉयड की टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
डबोक थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची रविवार शाम 7:30 बजे खेत पर गई थी। वहां बदमाश ने उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी मौके से भाग छूटा। बच्ची अभी एमबी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी स्थिति सामान्य है।