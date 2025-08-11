Rajasthan News: उदयपुर में 8 साल की मासूम से रेप, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम; वाहनों में की तोड़फोड़

Udaipur Rape Case: उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। इस घटना से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गुस्साए लोगों ने आज सुबह उदयपुर-चित्तौडगढ़ नेशनल हाईवे की सर्विस रोड को जाम कर दिया। लोगों ने बस सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए चार थानों का अतिरिक्त पुलिस जाप्ता मौके पर बुलाया गया। फिलहाल, पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, पुलिस ने मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन, डबोक थाना क्षेत्र में तनाव बरकरार है।