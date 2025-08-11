11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan News: उदयपुर में 8 साल की मासूम से रेप, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम; वाहनों में की तोड़फोड़

Rajasthan Crime News राजस्थान के उदयपुर जिले में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। गुस्साए लोगों ने आज सुबह उदयपुर-चित्तौडगढ़ नेशनल हाईवे की सर्विस रोड को जाम कर दिया।

उदयपुर

Anil Prajapat

Aug 11, 2025

Udaipur-rape-case
Play video
हाईवे की सर्विस रोड पर लोगों की भीड़ और मौके पर मौजूद पुलिस। फोटो: पत्रिका

Udaipur Rape Case: उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। इस घटना से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गुस्साए लोगों ने आज सुबह उदयपुर-चित्तौडगढ़ नेशनल हाईवे की सर्विस रोड को जाम कर दिया। लोगों ने बस सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए चार थानों का अतिरिक्त पुलिस जाप्ता मौके पर बुलाया गया। फिलहाल, पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, पुलिस ने मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन, डबोक थाना क्षेत्र में तनाव बरकरार है।

जानकारी के मुताबिक बच्ची से रेप की वारदात से गुस्साए लोग सोमवार सुबह बड़ी संख्या में डबोक पुलिस थाने पहुंचे। लोगों ने आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की। इसी दौरान भीड़ भड़क गई और उदयपुर-डबोक सर्विस लेन से निकल रही बसों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद रोड जाम कर दिया। जिसके चलते गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई।

ये भी पढ़ें

दौसा में दर्दनाक हादसा: पहले बाइक सवार को कुचला, फिर 6 किमी दूर अनियंत्रित होकर पलटी बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली
दौसा
Road-accident-in-Dausa

मौके पर चार थानों की पुलिस तैनात

माहौल गर्माता देख एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, एसडीएम रमेश सिरवी मौके पर पहुंचे। वहीं, डबोक सहित घासा, मावली और फतहनगर पुलिस थाने से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है।

पुलिस ने मौके से जुटाए सबूत

थानाधिकारी ने बताया कि बच्ची ज्यादातर अपनी मां के साथ बाहर जाती थी। रविवार शाम को वह अकेली ही खेत पर शौच के लिए चली गई। एफएसएल और डॉग स्क्वॉयड की टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये है पूरा मामला

डबोक थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची रविवार शाम 7:30 बजे खेत पर गई थी। वहां बदमाश ने उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी मौके से भाग छूटा। बच्ची अभी एमबी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी स्थिति सामान्य है।

ये भी पढ़ें

Road Accident: गुजरात में ब्रिज से 40 फीट नीचे नदी में गिरी कार, पाली-भरतपुर के शिक्षकों सहित 4 की मौत
पाली
Road Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 02:53 pm

Published on:

11 Aug 2025 02:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan News: उदयपुर में 8 साल की मासूम से रेप, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम; वाहनों में की तोड़फोड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.