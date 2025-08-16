Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर स्कूल हादसे को लेकर AEN-JEN सस्पेंड, संवेदक फर्म के खिलाफ FIR दर्ज के निर्देश; एक बच्ची की चली गई थी जान

उदयपुर स्कूल हादसे को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है।

उदयपुर

Lokendra Sainger

Aug 16, 2025

Udaipur School Accident
Photo- Patrika Network

Udaipur School Accident: उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके के पाथरपाड़ी गांव स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस पर हुए हादसे पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने प्रथम दृष्टता में लापरवाही का दोषी मानते हुए कार्यवाहक सहायक अभियंता हेमसिंह (मूल पद तृतीय श्रेणी अध्यापक) और संविदा पर कार्यरत सिविल कन्सलटेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

शिक्षा विभाग की ओर से इस घटना पर एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही संवेदक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच चलने तक निलंबित एईएन का कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला उदयपुर रहेगा।

Udaipur school accident

एईएन और जेईएन निलंबित

इस घटना पर उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। कार्यवाहक सहायक अभियंता हेमसिंह को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है। जबकि संविदा पर कार्यरत सिविल कन्सलटेंट, कार्यालय ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, कोटड़ा जिला उदयपुर की अनुबंध की सेवाएं राजकार्य में लापरवाही के चलते तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

फर्म के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

साथ ही स्वीकृत निर्माण कार्य की संवदेक मैसर्स दिव्यांशी एन्टरप्राईजेज द्वारा किए गए निर्माण कार्य में लापरवाही के लिए संवेदक फर्म के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

गुजर रही दो बालिकाओं पर गिरा छज्जा

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माणाधीन विद्यालय का छज्जा गिरने से भवन के पास से गुजर रही एक बालिका की मौत हो गई और अन्य बालिका घायल हो गई थी, दोनों विद्यालय की छात्राएं नहीं हैं। निर्माणाधीन भवन में विद्यालय संचालित नहीं है। यह हादसा संवेदक द्वारा कार्य में लापरवाही के चलते घटित हुआ है। छज्जे में लिंटा भराई ठीक से न करने और शटरिंग समय से पूर्व हटाने की वजह से हादसा घटित हुआ, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई।

16 Aug 2025 10:45 pm

16 Aug 2025 10:44 pm

