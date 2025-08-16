उदयपुर स्कूल हादसे को लेकर AEN-JEN सस्पेंड, संवेदक फर्म के खिलाफ FIR दर्ज के निर्देश; एक बच्ची की चली गई थी जान

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माणाधीन विद्यालय का छज्जा गिरने से भवन के पास से गुजर रही एक बालिका की मौत हो गई और अन्य बालिका घायल हो गई थी, दोनों विद्यालय की छात्राएं नहीं हैं। निर्माणाधीन भवन में विद्यालय संचालित नहीं है। यह हादसा संवेदक द्वारा कार्य में लापरवाही के चलते घटित हुआ है। छज्जे में लिंटा भराई ठीक से न करने और शटरिंग समय से पूर्व हटाने की वजह से हादसा घटित हुआ, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई।