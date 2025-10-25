Gold-Silver Price: रिकॉर्ड तोड़ने के बाद फिर गिरे सोने-चांदी के भाव, पहले जैसे ही हो गई कीमतें

दिवाली से पहले कुलांचे भरते सोने-चांदी के भाव चार दिन में लुढ़क गए हैं। इससे उन निवेशकों को चिंता में डाल दिया है, जिन्होंने दिवाली के आसपास सोना-चांदी में निवेश किया था। अब तक के रेकॉर्ड स्तर पर जाने के बाद चांदी के भाव 24 दिन और सोने के 17 दिन पहले की स्थिति में लौट गए हैं।