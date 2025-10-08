30 हथियार बंद हमलावरों ने चढ़ोतरा कर घरों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी

यह रहा चढपुलिस थाना बेकरिया में बीती 5 सितम्बर को जांबुआ खुना निवासी सोमा गरासिया ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर बताया कि उसकी पत्नी भूरी बाई गरासिया अपने 6 बच्चों को घर पर रखकर जंगल में घास लेने गई हुई थी। जो कि काफी देर बाद भी घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की तो वह जंगल में बेहोश पड़ी हुई मिली। जिसे परिजन निजी वाहन से नजदीकी बेकरिया सीएचसी लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मौताणा की मांग को लेकर चल रहा था विवादउक्त घटना के बाद सिरोही जिले के पिंडवाड़ा पीहर पक्ष वालों ने पति सोमा गरासिया पर हत्या का आरोप लगाते हुए मौताणा की मांग को लेकर बीते एक महीने से विवाद चल रहा था। वही पति और ससुराल पक्ष ने कहा कि महिला की हत्या नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बात को लेकर विवाद चल ही रहा था कि मंगलवार को पीहर पक्ष ने चढ़ोतरा कर दिया।'' घटना की सूचना मिलते ही मय जाप्ता मौके पर पहुंचे जहां आरोपी मौके से फरार हो गए है। कोई जनहानि नहीं हुई है कुछ मकानों को नुकसान हुआ है। मौके पर फिलहाल शांति है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।''उत्तम सिंह मेड़तिया, थानाधिकारी बेकरिया