30 हथियार बंद हमलावरों ने चढ़ोतरा कर घरों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी

आगजनी के बाद घर में जला सामान।
कोटड़ा. (उदयपुर). मौताणे की मांग को लेकर चढ़ोतरा कर आए महिला के पीहर पक्ष के आरोपियों ने बेकरिया थाना क्षेत्र के जांबुआ खुना परिवार के घरों में लूटपाट, तोड़फोड़ कर घरों में आग लगा दी। साथ ही टोपीदार बंदूक से दो जनों पर फायर कर दिया, जिससे वे बाल बाल बच गए। पीडि़त परिवार ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। हमले का कारण महिला की मौत से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर बेकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए।बेकरिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत चांपा की नाल के जांबुआ खुना गांव में मंगलवार सुबह 6 बजे मौताणे की मांग को लेकर महिला के पीहर पक्ष सिरोही जिले के पिंडवाड़ा से आए 30 से 40 हथियार बंद हमलावरों ने चढ़ोतरा कर जांबुआ खुना के घरों में लूटपाट, तोड़फोड़ कर आग लगा दी। आग से चार केलूपोश घरों को नुकसान हुआ। आगजनी और चढ़ोतरे के दौरान आरोपियों ने टोपीदार बंदूक से दिनेश पुत्र होमा और सोमा पर फायर कर दिया, जिससे दोनों बाल बाल बच गए। पीड़ित परिवार ने जंगल में भागकर जान बचाई। घटना की सूचना पर बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए।
यह रहा चढपुलिस थाना बेकरिया में बीती 5 सितम्बर को जांबुआ खुना निवासी सोमा गरासिया ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर बताया कि उसकी पत्नी भूरी बाई गरासिया अपने 6 बच्चों को घर पर रखकर जंगल में घास लेने गई हुई थी। जो कि काफी देर बाद भी घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की तो वह जंगल में बेहोश पड़ी हुई मिली। जिसे परिजन निजी वाहन से नजदीकी बेकरिया सीएचसी लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मौताणा की मांग को लेकर चल रहा था विवादउक्त घटना के बाद सिरोही जिले के पिंडवाड़ा पीहर पक्ष वालों ने पति सोमा गरासिया पर हत्या का आरोप लगाते हुए मौताणा की मांग को लेकर बीते एक महीने से विवाद चल रहा था। वही पति और ससुराल पक्ष ने कहा कि महिला की हत्या नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बात को लेकर विवाद चल ही रहा था कि मंगलवार को पीहर पक्ष ने चढ़ोतरा कर दिया।'' घटना की सूचना मिलते ही मय जाप्ता मौके पर पहुंचे जहां आरोपी मौके से फरार हो गए है। कोई जनहानि नहीं हुई है कुछ मकानों को नुकसान हुआ है। मौके पर फिलहाल शांति है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।''उत्तम सिंह मेड़तिया, थानाधिकारी बेकरिया
