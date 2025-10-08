Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

30 हथियार बंद हमलावरों ने चढ़ोतरा कर घरों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी

मौताणे की मांग को लेकर चढ़ोतरा कर आए महिला के पीहर पक्ष के आरोपियों ने बेकरिया थाना क्षेत्र के जांबुआ खुना परिवार के घरों में लूटपाट, तोड़फोड़ कर घरों में आग लगा दी। साथ ही टोपीदार बंदूक से दो जनों पर फायर कर दिया, जिससे वे बाल बाल बच गए। पीडि़त परिवार ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई।

2 min read

उदयपुर

image

Surendra Singh Rao

Oct 08, 2025

आगजनी के बाद घर में जला सामान।

कोटड़ा. (उदयपुर). मौताणे की मांग को लेकर चढ़ोतरा कर आए महिला के पीहर पक्ष के आरोपियों ने बेकरिया थाना क्षेत्र के जांबुआ खुना परिवार के घरों में लूटपाट, तोड़फोड़ कर घरों में आग लगा दी। साथ ही टोपीदार बंदूक से दो जनों पर फायर कर दिया, जिससे वे बाल बाल बच गए। पीडि़त परिवार ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। हमले का कारण महिला की मौत से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर बेकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए।बेकरिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत चांपा की नाल के जांबुआ खुना गांव में मंगलवार सुबह 6 बजे मौताणे की मांग को लेकर महिला के पीहर पक्ष सिरोही जिले के पिंडवाड़ा से आए 30 से 40 हथियार बंद हमलावरों ने चढ़ोतरा कर जांबुआ खुना के घरों में लूटपाट, तोड़फोड़ कर आग लगा दी। आग से चार केलूपोश घरों को नुकसान हुआ। आगजनी और चढ़ोतरे के दौरान आरोपियों ने टोपीदार बंदूक से दिनेश पुत्र होमा और सोमा पर फायर कर दिया, जिससे दोनों बाल बाल बच गए। पीड़ित परिवार ने जंगल में भागकर जान बचाई। घटना की सूचना पर बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए।

यह रहा चढपुलिस थाना बेकरिया में बीती 5 सितम्बर को जांबुआ खुना निवासी सोमा गरासिया ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर बताया कि उसकी पत्नी भूरी बाई गरासिया अपने 6 बच्चों को घर पर रखकर जंगल में घास लेने गई हुई थी। जो कि काफी देर बाद भी घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की तो वह जंगल में बेहोश पड़ी हुई मिली। जिसे परिजन निजी वाहन से नजदीकी बेकरिया सीएचसी लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मौताणा की मांग को लेकर चल रहा था विवादउक्त घटना के बाद सिरोही जिले के पिंडवाड़ा पीहर पक्ष वालों ने पति सोमा गरासिया पर हत्या का आरोप लगाते हुए मौताणा की मांग को लेकर बीते एक महीने से विवाद चल रहा था। वही पति और ससुराल पक्ष ने कहा कि महिला की हत्या नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बात को लेकर विवाद चल ही रहा था कि मंगलवार को पीहर पक्ष ने चढ़ोतरा कर दिया।'' घटना की सूचना मिलते ही मय जाप्ता मौके पर पहुंचे जहां आरोपी मौके से फरार हो गए है। कोई जनहानि नहीं हुई है कुछ मकानों को नुकसान हुआ है। मौके पर फिलहाल शांति है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।''उत्तम सिंह मेड़तिया, थानाधिकारी बेकरिया

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 02:31 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / 30 हथियार बंद हमलावरों ने चढ़ोतरा कर घरों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में मंत्री के सामने भाजपाइयों ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा, 2 लोग हिरासत में, काले झंडे लेकर आए थे विरोध करने

Udaipur BJP workers beat up Youth Congress workers
उदयपुर

Udaipur Crime : परीक्षा देने आई विवाहिता से कार में बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी

Udaipur Crime Married woman College exam raped in car threatened with death
उदयपुर

Rajasthan: सलूम्बर में सड़क पर कन्या भ्रूण मिलने से फैली सनसनी… पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

salumbar
उदयपुर

Udaipur road accident: सड़क हादसे में होटल संचालक की दर्दनाक मौत, शव बुरी तरह कुचला

Udaipur road accident
उदयपुर

खुशखबरी: उदयपुर आगार को मिली 10 नई बसों की सौगात, इन बंद रूटों पर फिर से शुरू होंगी रोडवेज बसें

Udaipur Depot Receives 10 New Buses
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.