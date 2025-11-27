Rajasthan News: किसानों के लिए खुशखबरी, इतने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगा एफसीआई

उदयपुर। सरकार ने प्रदेशभर के किसानों को बड़ा लाभ देते हुए रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 प्रति क्विंटल तय किया है। एफसीआई ने घोषणा की है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। उदयपुर में इस बार खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 55 हजार मेट्रिक टन कर दिया है। रबी विपणन सत्र में प्रदेश के किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने खरीद व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं।