‘उदयपुर फाइल्स’ रिलीज: पिता की तस्वीर के साथ बेटों ने देखी फिल्म, कन्हैयालाल की पत्नी ने क्यों बनाई दूरी?

यश ने यह भी बताया कि उनकी मां इस बार फिल्म देखने नहीं आईं, क्योंकि पहले भी फिल्म देखने की प्रक्रिया में परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि हमने मां को इस बार साथ नहीं लाने का फैसला किया, क्योंकि वह पहले से ही बहुत दुख झेल चुकी हैं। यश ने आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों और ऐसे संगठनों पर निशाना साधा, जो उनकी राय में आतंकियों को कानूनी मदद प्रदान करते हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे संगठनों पर तत्काल रोक लगाई जाए।