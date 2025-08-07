7 अगस्त 2025,

उदयपुर

Rajasthan : फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को मिली हरी झंडी, अब 8 अगस्त को होगी रिलीज

Film Udaipur Files Update : फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को हरी झंडी मिल गई है। फिल्म अब राजस्थान के सिनेमाघरों में 8 अगस्त को रिलीज होगी।

उदयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 07, 2025

Film Udaipur Files gets Green Signal will now be released on 8 August
फाइल फोटो पत्रिका

Film Udaipur Files Update : फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बाद अब रिलीज को हरी झंडी मिल गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर लगाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए इसकी रिलीज पर से रोक हटा दी है। अब 8 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

सेंसर बोर्ड तक पहुंचा मामला

इस फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर शुरू से ही विवाद बना रहा। पहले इसे 11 जुलाई को रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ धार्मिक संगठनों और एक आरोपी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि फिल्म समुदाय विशेष को बदनाम करती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो फिल्म की समीक्षा दोबारा करें और सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करे। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसने फिल्म को लेकर 55 कट लगाने का सुझाव दिया। निर्माता इन बदलावों पर राजी हो गए।

55 कट के बाद फिल्म को मिली मंजूरी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी कर साफ किया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने तय प्रक्रिया के तहत फिल्म को सर्टिफिकेट प्रदान किया है और निर्माता ने अतिरिक्त कट भी लगाए हैं। मंत्रालय ने कहा कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने या और कोई संशोधन की कोई ठोस वजह नहीं है, इसलिए पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

फिल्म निर्माता ने जारी किए वीडियो

अब जब फिल्म की रिलीज को हरी झंडी मिल गई है तो निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की और लोगों से अनुरोध किया कि वो खुद फिल्म देखें और तय करें कि इसमें क्या गलत है। उन्होंने कहा, हमने फिल्म को यथासंभव संतुलित और संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया है। हमारा मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि एक घटना को दिखाना है।

Updated on:

07 Aug 2025 07:44 am

Published on:

07 Aug 2025 07:43 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan : फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को मिली हरी झंडी, अब 8 अगस्त को होगी रिलीज

