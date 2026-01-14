14 जनवरी 2026,

बुधवार

उदयपुर

Udaipur: ‘शिवम’ बनकर ‘शौकीन मोहम्मद’ ने युवती से बनाए संबंध, लिव-इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाकर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

Rajasthan Crime: उदयपुर में एक युवती के साथ नाम बदलकर धोखाधड़ी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है।

उदयपुर

image

Akshita Deora

Jan 14, 2026

Rajasthan-Police

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Forced Religious Conversion Case: उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और असलियत का खुलासा होने पर युवती पर धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी नाम का आधार कार्ड भी बना रखा है।

पुलिस के अनुसार, एक युवती ने मामला दर्ज करवाया। उसके माता-पिता का तलाक होने से वह ननिहाल में ही रहती थी। वर्ष 2020 में वह सलूम्बर से पढाई कर रही थी। तब इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती वसीम खान से हुई। वसीम खांजीपीर में रहता है और उससे फोन पर बातचीत होने लगी। वसीम ने उसके दोस्त को भी युवती का नंबर दे दिया।

ऐसे में उसके पास अनजान नंबर से कॉल आया और युवक ने अपना नाम शिवम बताया। शिवम उसे रोज कॉल करने लगा और मिलना शुरू हो गया। शिवम उसे घुमाने के लिए मंदिर भी ले जाता। उसने शिवम मीणा नाम का आधार कार्ड भी दिखाया था, जिससे संदेह नहीं रहा।

वर्ष 2022 में वह कमरा लेकर बलीचा गोवर्धन विलास में रहने लगी। दोनों साथ में उस कमरे में रहने लगे। इस दौरान कई बार संबंध बने। इस दौरान शिवम ने लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा लिया था।

युवती शिवम के साथ उसके घर गई तो पता चला कि वह मुस्लिम है। युवक ने अपना नाम शौकीन मोहम्मद बताया। उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। ऐसे में युवती ने उससे दोस्ती तोड़ दी। इसके बाद भी वह पीछा कर दबाव बनाता रहा। युवती के आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। युवती ने थाने में रिपोर्ट दी।

आरोपी 3 दिन के रिमांड पर

आदिवासी समाज की ओर से ज्ञापन देकर मामले में कठोर कार्रवाई और गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग की। मामले में सवीना थाना प्रभारी अजयराज सिंह ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मल्लातलाई फारूख आजम कॉलोनी हाल बडी मस्जिद के नीचे बरकत कॉलोनी निवासी शौकिन मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीन दिन के रिमाण्ड पर भेजा है।

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur: 'शिवम' बनकर 'शौकीन मोहम्मद' ने युवती से बनाए संबंध, लिव-इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाकर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

Patrika Site Logo

