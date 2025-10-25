उदयपुर में दर्दनाक हादसा: एनीकट में नहाने उतरे 3 भाई-बहन सहित 4 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

फोटो पत्रिका नेटवर्क
उदयपुर। जिले के डबोक थाना क्षेत्र में शनिवार को एक हृदय विदारक हादसा हो गया। भमरासिया घाटी के काकरनाड़ा स्थित लक्ष्मणपुरा में चार मासूम बच्चों की एनीकट में डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 3 भाई-बहन हैं। एक बच्चे के डूबने पर बचाने के प्रयास में चारों की जान चली गई। डूबने वालों में 3 लड़की और एक लड़का है। बच्चों की मौत से पूरे इलाके में मातम पसर गया।
थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि हादसे में सुमन (16) पुत्री केशू कालबेलिया, मनोहर (6) पुत्र राजू कालबेलिया, उसकी बहन कोमल (8) और पायल (10) की मौत हो गई। सभी बच्चे बकरियां को लेने जंगल में गए थे, जहां एनीकट भरा देख नहाने उतर गए। इसी दौरान एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए बाकी तीनों ने कोशिश की, लेकिन एक-एक करके सभी डूब गए।
दूर से किसी ने बच्चों को डूबते देखा तो पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलते ही डबोक पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद चारों के शवों को बाहर निकाला गया। घटना को लेकर वल्लभनगर तहसीलदार सुरेंद्र छीपा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद से परिवारों में शोक का माहौल है।
