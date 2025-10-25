Pali Accident: मां पूछती रही- मेरा बेटा कहां है… दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम सहित 2 की मौत

हादसे में आशा बेन भी घायल हो गईं। फिर भी हिम्मत दिखाते हुए घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करती रहीं। इसके बाद जब वे रोहट अस्पताल पहुंची तो उनके मुंह पर एक ही शब्द थे कि उनका बेटा कहां है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। कितनी लगी मेरे बेटे को, लेकिन उस मां को पता नहीं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आशा बेन के पुत्र मित्रराज सिंह की इस हादसे में मौत हो गई। फिर मां को एम्बुलेंस से जोधपुर रेफर किया गया।