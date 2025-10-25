Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali Accident: मां पूछती रही- मेरा बेटा कहां है… दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम सहित 2 की मौत

नागाणा दर्शन कर घर जा रहे थे, रोहट के निकट हादसा, छह गंभीर घायल, जोधपुर रेफर

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Oct 25, 2025

pali road accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका

रोहट। कस्बे से 1 किमी पहले जोधपुर की तरफ से आ रही एक कार टायर फटने से हाईवे पर पलटी खाते हुए सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरी। इस हादसे में 3 साल के मासूम और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार सवार 6 जने गंभीर घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार अचपुरा आबूरोड निवासी खीम सिंह (60), मीना कंवर (50) पत्नी खीमसिंह राजपूत, रंगपुर माणसा गांधी नगर गुजरात निवासी प्रियंका (27) पत्नी प्रवीण सिंह, विश्वराज सिंह (3) पुत्र प्रवीण सिंह, प्रवीण सिंह चावड़ा पुत्र दौलत सिंह, भटनागर मेहसाणा गुजरात निवासी गुणवन्त सिंह (47), आशा बेन (39) पत्नी गुणवन्त सिंह राजपूत, मित्रराज सिंह (18) पुत्र गुणवन्त सिंह राठौड़ कार से नागाणाराय माताजी के दर्शन करने गए थे।

इसके बाद वे वापस घर की तरफ जा रहे थे कि कस्बे से एक किमी पहले कार का टायर फट गया। कार सड़क पर दो बार पलटी खाते हुए झाड़ियों में गिर गई। राहगीरों ने तुरन्त हताहतों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने मित्रराज सिंह को मृत घोषित कर दिया।

घायल जोधपुर रेफर

प्राथमिक उपचार के बाद खीमसिंह, मीना कंवर, प्रियंका, विश्वराज सिंह, प्रवीण सिंह, गुणवन्त सिंह, आशा बेन को जोधपुर रेफर किया। यहां चिकित्सकों ने तीन साल के मासूम विश्वराज सिंह को मृत घोषित कर दिया। हादसे में दो जनों की मौत हो गई। वहीं छह जनों की हालत गंभीर है। पुलिस ने मित्रराज का शव रोहट अस्पताल की मोर्चरी और विश्वराज का शव जोधपुर अस्पताल में रखवाया।

मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और हर कोई मदद करता नजर आया। झाड़ियों में फंसे घायलों को ग्रामीणों ने निजी वाहन व 108 एम्बुलेंस से रोहट अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया।

'मेरा बेटा कैसा है उसे कुछ हुआ तो नहीं'

हादसे में आशा बेन भी घायल हो गईं। फिर भी हिम्मत दिखाते हुए घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करती रहीं। इसके बाद जब वे रोहट अस्पताल पहुंची तो उनके मुंह पर एक ही शब्द थे कि उनका बेटा कहां है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। कितनी लगी मेरे बेटे को, लेकिन उस मां को पता नहीं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आशा बेन के पुत्र मित्रराज सिंह की इस हादसे में मौत हो गई। फिर मां को एम्बुलेंस से जोधपुर रेफर किया गया।

Published on:

25 Oct 2025 03:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali Accident: मां पूछती रही- मेरा बेटा कहां है… दर्दनाक सड़क हादसे में मासूम सहित 2 की मौत

