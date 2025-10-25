बदकिस्मत ने छीना कलेजे का टुकड़ा: पिता ने जिन लाशों को उठाया, उनमें बेटा भी था… मगर रहा बेखबर

बांसवाड़ा के चश्मदीद हरीश कलाल ने बताया- ‘मैं अपने घर पहुंचा ही था कि मेरे परिचित महावीर कुमार घाटोल से बांसवाड़ा आ रहे थे, उन्होंने फोन किया। बताया कि मेरे पेट्रोल पंप के पास भगतपुरा में जोरदार एक्सीडेंट हुआ है। लाशें बिखरी हैं। मैं अपने बेटे हर्षद और पत्नी को लेकर तुरंत गाड़ी से घटनास्थल पहुंचा। पुलिस भी आ चुकी थी। मौके पर 5 लोग पड़े थे। उनमें से दो के जिंदा होने की संभावना थी। पुलिस की मदद से दोनों घायलों को मेरी गाड़ी में रखवाया। वहां मदद कर रहे जैफरीन ने मेरे पास आकर कहा- साहब! मैं भी अस्पताल तक चलूं। मैंने मेरे बेटे हर्षद और पत्नी को वापस घर भेज दिया। जैफरीन को लेकर एमजी अस्पताल पहुंचा।