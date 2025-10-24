गंगापुरसिटी : युवक की हत्या कर मिट्टी में दफनाया, नमक और तेजाब डाला, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

गंगापुरसिटी उपखंड क्षेत्र के बिनेगा गांव में पैसों के विवाद को लेकर युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को मिट्टी में दफनाकर उस पर नमक और तेजाब डाल दिया गया, ताकि सबूत नष्ट हो सकें। परिजनों की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से न केवल शव बरामद हुआ, बल्कि तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक की पहचान बिन्तोष मीना (27) पुत्र बृजमोहन मीना निवासी बिनेगा के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी भी बिनेगा गांव के निवासी हैं। इनमें दिलखुश पुत्र कालूराम बैरवा, विक्रम पुत्र बाबूलाल बैरवा और लोकेश पुत्र मुन्नाराम बैरवा शामिल हैं।