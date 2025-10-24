गंगापुरसिटी : युवक की हत्या कर मिट्टी में दफनाया, नमक और तेजाब डाला, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

फोटो पत्रिका नेटवर्क
गंगापुरसिटी उपखंड क्षेत्र के बिनेगा गांव में पैसों के विवाद को लेकर युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को मिट्टी में दफनाकर उस पर नमक और तेजाब डाल दिया गया, ताकि सबूत नष्ट हो सकें। परिजनों की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से न केवल शव बरामद हुआ, बल्कि तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक की पहचान बिन्तोष मीना (27) पुत्र बृजमोहन मीना निवासी बिनेगा के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी भी बिनेगा गांव के निवासी हैं। इनमें दिलखुश पुत्र कालूराम बैरवा, विक्रम पुत्र बाबूलाल बैरवा और लोकेश पुत्र मुन्नाराम बैरवा शामिल हैं।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजोरा ने बताया कि 18 अक्टूबर को मृतक के पिता ने पीलोदा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। संदेह के आधार पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या की बात कबूल की। आरोपियों ने बताया कि युवक को डिबस्या के हार में दफनाया गया था। उनकी निशानदेही पर गुरुवार सुबह पांच बजे शव को बरामद कर राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
पुलिस के अनुसार मृतक युवक आरोपी विक्रम से 9 लाख रुपए मांगता था। इसी विवाद के चलते 18 अक्टूबर को उसे रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर बुलाया गया और बाइक से नादौती के बागौर गांव ले जाकर झगड़ा किया गया। इस दौरान आरोपियों ने उसके सिर पर बैट से वार किया, हाथ-पैर बांध दिए और मुंह-नाक पर टेप चिपका दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
बाद में शव को टेम्पो में डालकर डिबस्या के हार में गाड़ दिया गया। मृतक के भाई विजय ने बताया कि उसका भाई घर से 17 लाख रुपए लेकर गया था। बाद में उसके मोबाइल से पैसे ट्रांसफर का संदेश मिला, जिससे संदेह गहराया। परिजनों ने एक युवक को पीलोदा पुलिस को सौंपा भी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर बुधवार को बिनेगा में जाम लगाया गया।
