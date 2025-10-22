पाली में निजी बस से महिला का बैग चोरी, लाखों रुपए का सोना-35 हजार कैश गायब, पुलिस ने शुरू की जांच

ममता देवी ने बताया कि उसके पास तीन बैग थे, जिनमें अलग-अलग सामान रखा हुआ था। सिरोही के पास बस रुकने पर उसने अपने बैगों की जांच की, तब सभी सुरक्षित थे, लेकिन साण्डेराव पहुंचने पर उसने देखा कि नकदी और जेवरात से भरा एक बैग गायब था। घबराई महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सहायक थाना अधिकारी किशनसिंह जाब्ते के साथ बस स्टैंड पहुंचे और बस को पुलिस चौकी लेकर गए। वहां बस की जांच की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी का सुराग लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।