पाली में निजी बस से महिला का बैग चोरी, लाखों रुपए का सोना-35 हजार कैश गायब, पुलिस ने शुरू की जांच

पाली। अहमदाबाद-साण्डेराव रूट पर चलने वाली एक निजी ट्रेवल्स बस में चोरी की वारदात सामने आई है। बस में यात्रा कर रही महिला यात्री का जेवरात और नकदी से भरा बैग अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। सूचना मिलने पर साण्डेराव पुलिस हरकत में आई और बस को रोककर जांच शुरू की।
पीड़ित महिला ने बताया कि बैग में 35 हजार रुपए नगद और 12 तोला सोना के जेवरात सहित कीमती सामान था। जानकारी के अनुसार, ममता देवी मेगवाल पत्नी दिनेश कुमार मेगवाल निवासी छापुली अपने दो बच्चों के साथ पीहर सोजत सिटी जा रही थी। रात करीब 11 बजे वह निजी ट्रेवल्स की बस में सवार हुई।
ममता देवी ने बताया कि उसके पास तीन बैग थे, जिनमें अलग-अलग सामान रखा हुआ था। सिरोही के पास बस रुकने पर उसने अपने बैगों की जांच की, तब सभी सुरक्षित थे, लेकिन साण्डेराव पहुंचने पर उसने देखा कि नकदी और जेवरात से भरा एक बैग गायब था। घबराई महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सहायक थाना अधिकारी किशनसिंह जाब्ते के साथ बस स्टैंड पहुंचे और बस को पुलिस चौकी लेकर गए। वहां बस की जांच की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी का सुराग लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
