अब घर-घर पहुंच रही पाइपलाइन से गैस, नए इलाकों में अब तक चार हजार कनेक्शन

इस दीपावली उदयपुरवासियों की कई रसोई घरों में गैस कनेक्शन पहुंचेगा। लोगों को भारी-भरकम गैस सिलेंडर उठाने या खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी, शहर में पाइपलाइन गैस सप्लाई का यह दायरा तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है।

उदयपुर

Surendra Singh Rao

Oct 13, 2025

गैस कनेक्शन के िलए घर के बाहर लगा मीटर 


उदयपुर. इस दीपावली उदयपुरवासियों की कई रसोई घरों में गैस कनेक्शन पहुंचेगा। लोगों को भारी-भरकम गैस सिलेंडर उठाने या खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी, शहर में पाइपलाइन गैस सप्लाई का यह दायरा तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है।निजी कंपनी अभी बेदला, न्यू नवरतन कॉम्पलेक्स और प्रतापनगर क्षेत्रों में घर-घर कनेक्शन देने का काम कर रही है। वहीं हिरणमगरी क्षेत्र में पाइपलाइन डालने के लिए नगर निगम से खुदाई की स्वीकृति मांगी है। स्वीकृति मिलते ही 10 हजार नए कनेक्शन दिए जा सकेंगे।
अब तक 25 प्रतिशत क्षेत्र में बिछ चुकी लाइन
अदाणी गैस कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, अब तक 25 प्रतिशत क्षेत्रों में पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। कंपनी ने चित्तौडगढ़़ से स्टील पाइपलाइन डालकर गैस शहर तक पहुंचाई है। प्रतापनगर, भुवाणा बाइपास, मीरानगर, सौभागपुरा, नवरतन कॉम्पलेक्स और बेदला जैसी कॉलोनियों में 3500 से 4000 उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन मिल चुके हैं।

दिसम्बर तक और बढ़ेगी सप्लाई
कंपनी अधिकारियों ने बताया, दिसंबर तक और कई नए इलाकों में कनेक्शन शुरू कर दिए जाएंगे। सभी घरों में मीटर सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे जितनी खपत होगी उतना ही भुगतान उपभोक्ताओं को करना होगा।
यह होंगे प्रमुख फायदे
भारी सिलेंडर उठाने की झंझट खत्म
सिलेंडर खत्म होने की चिंता नहीं
एडवांस बुकिंग से मुक्ति
गैस चोरी और दुर्घटनाओं में कमी
लगातार और सुरक्षित सप्लाई

अंदरुनी शहर में अभी चुनौती
अंदरूनी शहर की संकरी गलियों और सीवरेज लाइन के जाल के कारण कंपनी को पाइपलाइन बिछाने में कठिनाई आ रही है। इन क्षेत्रों में 20 से 25 हजार कनेक्शन संभावित हैं। कंपनी ने यहां सर्वे शुरू कर दिया है, ताकि काम जल्द शुरू किया जा सके।

इनका कहना है
शहर के बाहरी इलाकों में पाइप लाइन डालने का काम पूरा हो चुका है। बाहरी इलाके ेकी कई न्यू कॉलोनियों में अब तक लाइन देने का काम किया जा चुका है। यह क्रम जारी है। हिरणमगरी में लाइन डालने के लिए निगम से स्वीकृति मांगी है।

दिलीप अग्रवाल, डीजीएम, अदाणी गैस

दिलीप अग्रवाल, डीजीएम, अदाणी गैस

