Udaipur: सरकारी शिक्षक ने डॉक्यूमेंट नहीं लाने पर छात्रा को मारा थप्पड़, छेड़छाड़ और सब्जेक्ट से हटकर बातें करने के भी आरोप

Rajasthan News: फतहनगर नगर के महात्मा गांधी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक जगदीश प्रसाद मेघवाल के छात्रा को धप्पड़ मारने का विवाद बुधवार को तूल पकड़ गया। नगरवासियों ने प्रदर्शन कर अध्यापक का मुख्यालय बदलने और कार्यवाही की मांग की। उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने के बाद मामला शांत हुआ। अध्यापक के खिलाफ छात्रा की मां ने थाने में रिपोर्ट दी। जिसके आधार पर थानाधिकारी चन्द्रशेखर किलानिया ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया।
बुधवार सुबह करीब 10 बजे स्कूल खुलते ही नगरवासी बड़ी तादाद में स्कूल पहुंच गए। सूचना पर थानाधिकारी चन्द्रशेखर मय जाप्ता पहुंचे। लोगों ने स्कूल की प्रिंसिपल राजकुमारी मोटवानी के समक्ष प्रदर्शन किया।
मावली ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी प्रथम सुखलाल जीनगर, तहसीलदार भंवरलाल मीणा, थानाधिकारी सहित अधिकारी पहुंचे। तीन घंटे चले प्रदर्शन के बाद लोगों का कहना था कि अध्यापक की कई बार शिकायत आने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। स्कूल के सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। स्कूल में अभिभावक परिषद की बैठक भी लम्बे समय से नहीं हुई।
विकल्प संस्थान की एनजीओ कुसुम ने बताया कि अध्यापक के खिलाफ पांच से अधिक छात्राओं की शिकायत मिली है। प्रधानाध्यापिका ने कहा कि उसे आए हुए चार महीने ही हुए है इसलिए उनको ज्यादा जानकारी नहीं है।
छात्राओं ने बताया कि शिक्षक संस्कृत के टीचर है जबकि वे सबजेक्ट से हटकर बातें करते हैं। बताया कि लव मैरीज से क्या होता है से संंबंधित विषयों पर बात करते हैं। वहीं कई बार हाथ भी पकड़ लेते थे। छात्राओं को उनके नाम से नही जाति से बुलाता है। छात्राओं के साथ छोटी-छोटी बात पर मारपीट करते है।
इधर, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए बजरंग दल, राजपूत समाज, स्कूल की छात्राओं और नगरवासियों ने अलग-अलग रिपोर्ट देकर शिक्षा विभाग व थानाधिकारी से उचित कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के बाद मावली ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी प्रमोद सुथार भी पहुंचे, उन्होंने आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्यवाही के बारे में बताया।
मंगलवार को स्कूल में बोर्ड परीक्षा के लिए दस्तावेज मंगाए थे। कक्षा 10वीं की छात्रा दस्तावेज नहीं लाई तो अध्यापक ने छात्रा के थप्पड़ मार दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। जिसे राजकीय चिकित्सालय फतहनगर ले जाया गया। स्कूल में कई छात्राओं ने अध्यापक के खिलाफ अकारण छात्राओं के साथ मारपीट करने व अन्य आरोप लगाए। जिस पर छात्रा के परिजनों ने अध्यापक की धुनाई कर दी थी। वहीं कस्बे में लोगों ने प्रदर्शन भी किया था।