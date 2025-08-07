Udaipur: सरकारी शिक्षक ने डॉक्यूमेंट नहीं लाने पर छात्रा को मारा थप्पड़, छेड़छाड़ और सब्जेक्ट से हटकर बातें करने के भी आरोप

मंगलवार को स्कूल में बोर्ड परीक्षा के लिए दस्तावेज मंगाए थे। कक्षा 10वीं की छात्रा दस्तावेज नहीं लाई तो अध्यापक ने छात्रा के थप्पड़ मार दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। जिसे राजकीय चिकित्सालय फतहनगर ले जाया गया। स्कूल में कई छात्राओं ने अध्यापक के खिलाफ अकारण छात्राओं के साथ मारपीट करने व अन्य आरोप लगाए। जिस पर छात्रा के परिजनों ने अध्यापक की धुनाई कर दी थी। वहीं कस्बे में लोगों ने प्रदर्शन भी किया था।