बाहरी खाना बन गया जानलेवा, मुस्कान छिनी, करोड़ों खर्च कर लड़ रहा मौत से

उदयपुर। अगर आप घर का खाना छोडकऱ हर कहीं बाहर का खाना खा रहे हैं तो संभल जाएं। बाहर बनने वाला अस्वच्छ व अस्वस्थ्य भोजन आपके लिए जानलेवा हो सकता है, इससे आपको गिलीयन बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) नामक बीमारी हो सकती है। इसके संक्रमण से व्यक्ति का स्नायु तंत्र प्रभावित होने के साथ लकवा तक हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ शहर के युवा अभिनव वाजपेयी के साथ। लगातार बाहर के खाने की थाली ने अभिनव की मुस्कान छीन ली। करोड़ों खर्च कर यह युवा अभी मौत से जंग लड़ रहा है।