झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, इन बांधों के खोले गेट, राजस्थान में 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आई IMD की ये चेतावनी

राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से बांध और झीलें लबालब हो गई हैं। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में बढ़ते जलस्तर के कारण मंगलवार को एक गेट खोलकर पानी छोड़ा गया।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Oct 28, 2025

Heavy rain alert by IMD

Photo: Patrika

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में हल्की से भारी वर्षा दर्ज की गई है जबकि बूंदी जिले के नैणवा में सर्वाधिक 130 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं बीकानेर संभाग में मौसम शुष्क रहा। बारिश के कारण प्रदेश के कई जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई है जिसके चलते कई बांधों और झीलों के गेट खोलने पड़े हैं।

बीसलपुर से उदयपुर तक बांधों के खुले गेट

राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से बांध और झीलें लबालब हो गई हैं। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में बढ़ते जलस्तर के कारण मंगलवार को एक गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा बांध के दो गेट और उदयपुर की फतहसागर और उदयसागर झीलों के गेट भी पानी की अधिक आवक के चलते खोल दिए गए।

मौसम विभाग का अलर्ट: जारी रहेगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान और अरब सागर में बने परिसंचरण तंत्र के असर से राजस्थान में बारिश का दौर जारी है।
अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभागों में आज भी मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
29 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं हालांकि दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में अगले 4–5 दिनों तक हल्की बारिश जारी रहेगी।

वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा जबकि 3 नवम्बर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना भी है।

Published on:

28 Oct 2025 03:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, इन बांधों के खोले गेट, राजस्थान में 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आई IMD की ये चेतावनी

