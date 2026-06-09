उदयपुर के जल नेटवर्क पर हाईकोर्ट की न्यायिक निगरानी, रूपसागर की सीमा से लेकर मदार नहर की बदहाली व 13 झीलों के प्रदूषण की होगी जांच

उदयपुर. शहर की जल धरोहर पर मंडरा रहे खतरों को लेकर हाईकोर्ट ने न्यायिक निगरानी शुरू कर दी है। अदालत ने रूपसागर तालाब की वर्षों से लंबित सीमांकन प्रक्रिया, मदार नहर की बार-बार सामने आ रही कमजोरियों, झीलों में बढ़ते प्रदूषण, अतिक्रमण, अवैध निर्माण और जल निकायों के आसपास चल रही विकास गतिविधियों को गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय मानते हुए राज्य सरकार और सभी संबंधित विभागों से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उदयपुर की झीलें, तालाब, नहरें, फीडर चैनल, आर्द्रभूमि और जलग्रहण क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं और इनके किसी भी घटक में हस्तक्षेप पूरे झील नेटवर्क की पारिस्थितिकी स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।