उदयपुर

राजस्थान के इस जिले में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिमी शेख, स्ट्रीट आर्ट के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी किया था सम्मानित

Udaipur News: अंतरराष्ट्रीय कलाकार जिमी शेख भारत के उदयपुर में अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। फ्रांस द्वारा सम्मानित यह कलाकार गंदगी को कला में बदलने के अपने मिशन के तहत 'वी लव उदयपुर' जैसी अनोखी कृतियां तैयार कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

image

प्रमोद सोनी

Nov 25, 2025

International Artist Jimmy Sheikh In Udaipur

पिछोला झील के किनारे बनी वी लव उदयपुर कलाकृति

International Artist Jimmy Sheikh: फ्रांस के ग्वाडेलोप द्वीप को दुनियाभर में खुली आर्ट गैलरी के रूप में पहचान दिलाने वाले 44 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय कलाकार जिमी शेख इन दिनों उदयपुर में हैं। यहां उन्होंने पिछोला झील किनारे अपनी ’वी लव’ सीरिज की नई कृति तैयार की है।

भारतीय मूल के जिमी के पूर्वज कोलकाता से थे भारत से इनका गहरा लगाव है। जिमी अपने आर्ट पीस बेचकर मिलने वाली कमाई से देशभर में यह आर्टवर्क बनाते हैं। भारत में गंदगी को कला से बदलना उनका सपना है। जिमी अब तक 600 से अधिक वॉल आर्ट बना चुके हैं।

गंदगी से कला तक का सफर

ग्वाडेलोप की गंदी दीवारों ने जिमी को इतना विचलित किया कि उन्होंने ’वॉल आर्ट मूवमेंट’ शुरू किया, जिसने शहर की सूरत ही बदल दी। स्ट्रीट आर्ट से एंटी-पोस्टर, एंटी-पॉल्यूशन और एंटी-वैंडलिज़्म का संदेश फैलाने के जिमी के प्रयासों को फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें अब देश के अन्य शहरों की पुरानी दीवारों को भी सुंदर बनाने का ऑफर दिया है।

विश्व स्तर पर ‘वी लव’

जिमी का ’वी लव’ प्रोजेक्ट पेरिस, बाली, बैंकॉक, मैक्सिको, मोरक्को, कैरेबियन सहित कई शहरों में चल रहा है। जिमी भारत में एक आर्ट और स्पिरिचुअल आश्रम स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं।

छह माह भारत में

पिछले 15 वर्षों से जिमी हर साल करीब छह महीने भारत में बिताते हैं। उदयपुर की झीले, वास्तुकला और स्थानीय संस्कृति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने ’वी लव उदयपुर’ तैयार किया।

25 Nov 2025 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान के इस जिले में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिमी शेख, स्ट्रीट आर्ट के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी किया था सम्मानित

