राजस्थान के इस जिले में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिमी शेख, स्ट्रीट आर्ट के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी किया था सम्मानित

ग्वाडेलोप की गंदी दीवारों ने जिमी को इतना विचलित किया कि उन्होंने ’वॉल आर्ट मूवमेंट’ शुरू किया, जिसने शहर की सूरत ही बदल दी। स्ट्रीट आर्ट से एंटी-पोस्टर, एंटी-पॉल्यूशन और एंटी-वैंडलिज़्म का संदेश फैलाने के जिमी के प्रयासों को फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया। फ्रांस सरकार ने उन्हें अब देश के अन्य शहरों की पुरानी दीवारों को भी सुंदर बनाने का ऑफर दिया है।