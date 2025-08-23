बारिश का पानी सहेजने के लिए नजीर बनेगा खेलगांव

उदयपुर. महाराणा प्रताप खेलगांव भविष्य में उत्कृष्ट श्रेणी के खिलाड़ी तो तैयार करेगा ही साथ ही जल संरक्षण के लिए भी नजीर बनेगा। खेल गांव में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जाएगा। खेल गांव परिसर में एक पुराना एनिकट बना हुआ है। तीन अन्य जगह पर भी हार्वेस्टिंग सिस्टम बने हुए हैं। अब तालाबनुमा प्राकृतिक जल संरचना का निर्माण किया जाएगा। खेलगांव में खिलाडि़यों के लिए चेंजिंग रूम भी अलग से बनाया जाएगा। शुक्रवार दोपहर चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेलगांव का दौरा करने गए जिला कलक्टर नमित मेहता ने खेल और यूडीए अधिकारियों को इसके निर्देश दिए।