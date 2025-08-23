बारिश का पानी सहेजने के लिए नजीर बनेगा खेलगांव

उदयपुर. महाराणा प्रताप खेलगांव भविष्य में उत्कृष्ट श्रेणी के खिलाड़ी तो तैयार करेगा ही साथ ही जल संरक्षण के लिए भी नजीर बनेगा। खेल गांव में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जाएगा। खेल गांव परिसर में एक पुराना एनिकट बना हुआ है। तीन अन्य जगह पर भी हार्वेस्टिंग सिस्टम बने हुए हैं। अब तालाबनुमा प्राकृतिक जल संरचना का निर्माण किया जाएगा। खेलगांव में खिलाडि़यों के लिए चेंजिंग रूम भी अलग से बनाया जाएगा। शुक्रवार दोपहर चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेलगांव का दौरा करने गए जिला कलक्टर नमित मेहता ने खेल और यूडीए अधिकारियों को इसके निर्देश दिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत निर्माणाधीन परिसरों सहित यूडीए की ओर से खेलगांव में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने ओपन, नवनिर्मित इनडोर जिम, क्रिकेट स्टेडियम का अवलोकन किया। यूडीए की ओर से बनाए जा रहे पैवेलियन का भी निरीक्षण किया। मेहता ने 10 मीटर शूटिंग रेंज का अवलोकन करते हुए उसमें अपेक्षित सुधार के लिए निर्देशित किया। 25 मीटर और 50 मीटर शूटिंग रेंज का निर्माण भी पृथक-पृथक कराने के निर्देश दिए।
एथलेटिक स्टेडियम में चेंजिंग रूम बनाने के निर्देश
जिला कलक्टर ने एथलेटिक स्टेडियम का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने महिला खिलाड़ियों की सुविधा के मद्देनजर चेंजिंग रूम, सुविधा घर आदि बनवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हॉकी स्टेडियम का अवलोकन किया। कलक्टर ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत निर्माणाधीन लेक्रोज ग्राउण्ड का भी अवलोकन किया। उन्होंने कार्य की गति बढ़ाने तथा गुणवत्ता और मापदण्डों का पूर्ण ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए।
इनडोर स्टेडियम का शेष काम जल्द पूर्ण करेँ
जिला कलक्टर ने खेलगांव परिसर में निर्माणाधीन मल्टीपरपज इनडोर स्टेडियम का भी अवलोकन किया। उन्होंने आरएसआरडीसी के परियोजना निदेशक लालचंद वर्मा को हॉल का कार्य जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। विभिन्न खेल स्टेडियम से हो रही आय और उनके रखरखाव पर हो रहे खर्च की भी जानकारी ली।