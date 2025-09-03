Udaipur: 1 करोड़ 51 लाख नोटों से हुआ राजस्थान के गणपति बप्पा का भव्य श्रृंगार, महाराष्ट्र के कलाकारों ने 4 दिन में तैयार की झांकी

1.5 Crore Rupees Gajanan Decoration: उदयपुर शहर के बापू बाजार में लगे 'उदयपुर चा राजा गणपति' के दरबार में मंगलवार को 1 करोड़ 51 लाख के नोटों से भव्य श्रृंगार झांकी सजाई गई। महाराष्ट्र के 8 कलाकारों ने 4 दिन की मेहनत से यह झांकी तैयार की। श्रृंगार में गणपति के साथ पूरा दरबार नोटों से सजा नजर आया। इस अवसर पर गणपति के भव्य दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यह राशि मंडल के 30 कार्यकर्ताओं ने एकत्र की थी।
गणपति महोत्सव के तहत बापू बाजार में लगे उदयपुर चा राजा गणपति के दरबार में मंगलवार का दिन खास रहा। स्वास्तिक विनायक गणपति मित्र मंडल ने गणपति को एक करोड़ 51 लाख की आंगी धराई। रात 10 बजे दर्शन खुले तो बापू बाजार में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। एसपी योगेश गोयल ने आरती की। इस दौरान स्वस्तिक विनायक गणपति मित्र मंडल अध्यक्ष वैभव अग्रवाल, संदीप मंगरोरा, जय कुरड़िया, मनीष बंदवाल, रौनक कनोजिया, मोहित बंदवाल और आकाश कंठालिया मौजूद रहे।
सुबह आठ बजे श्रृंगार शुरू हुआ और महाराष्ट्र से आई टीम को श्रृंगार पूरा करने में रात साढ़े नौ बज गए। इस दौरान लोग इंतजार करते रहे ताकि गणपति की पहली झलक कैद कर पाएं।
प्रतिमा में ही 41 लाख के नोटः गणपति के श्रृंगार में कुल डेढ़ करोड़ रुपए लगे, इनमें से 41 लाख रुपए के नोट सिर्फ गणपति प्रतिमा में लगे। बाकी की सज्जा मंच पर की गई।
आज होगा खाटू श्याम का श्रृंगारः मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि बुधवार को यहां खाटू श्याम का श्रृंगार धराया जाएगा।